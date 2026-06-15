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Эксперт объяснил, стоит ли переводить все накопления в золото

Россия остается одним из крупнейших производителей этого драгоценного металла

15 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Россиянам не стоит вкладывать все свои сбережения исключительно в золото. Более разумным решением является формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — подчеркнул эксперт.

По словам Кабалоева, несмотря на сохраняющийся интерес граждан к драгоценным металлам, предсказать, станет ли 2026 год рекордным по объемам покупки физического золота, сейчас достаточно сложно.

Он также отметил, что Россия остается одним из крупнейших производителей золота. Ежегодно в стране добывается более 330 тонн этого драгоценного металла, а в ближайшие годы специалисты ожидают дальнейшего роста объемов добычи.

Эксперты напоминают, что золото традиционно рассматривается как защитный актив, который может помочь сохранить капитал в периоды экономической нестабильности. Однако у такого инструмента есть и свои особенности: стоимость металла подвержена колебаниям, а инвестиции в физическое золото могут быть связаны с дополнительными расходами на хранение и продажу.

Экономика советы эксперта
       

Комментарии 5

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Саня мыло

11:31:29 15-06-2026

Пусть этот эксперт посмотрит цены на золото год назад и сейчас.

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бгг

12:33:06 15-06-2026

Саня мыло (11:31:29 15-06-2026) Пусть этот эксперт посмотрит цены на золото год назад и сейч... Кабалове знает про кабалу

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Гость

11:52:04 15-06-2026

Золото проще всего отобрать. Узнать где чел прячет слитки и его ограбить. Любому удалому разбойнику с большой дороги. Это классика. Так тысечялетиями было.
Поэтому лучше не копить а отдать лишние деньги тому кому они остро и прямо сейчас необходимы. Есть дети которым срочно нужна операция, есть деревни где нужен медпункт, итд

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Musik

13:51:35 15-06-2026

мне своих запасиков хватит.

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Гость

15:32:10 15-06-2026

При слове эксперД в заголовке пролистываю не глядя

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