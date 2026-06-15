Эксперт объяснил, стоит ли переводить все накопления в золото

Россия остается одним из крупнейших производителей этого драгоценного металла

15 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Россиянам не стоит вкладывать все свои сбережения исключительно в золото. Более разумным решением является формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — подчеркнул эксперт.

По словам Кабалоева, несмотря на сохраняющийся интерес граждан к драгоценным металлам, предсказать, станет ли 2026 год рекордным по объемам покупки физического золота, сейчас достаточно сложно.

Он также отметил, что Россия остается одним из крупнейших производителей золота. Ежегодно в стране добывается более 330 тонн этого драгоценного металла, а в ближайшие годы специалисты ожидают дальнейшего роста объемов добычи.

Эксперты напоминают, что золото традиционно рассматривается как защитный актив, который может помочь сохранить капитал в периоды экономической нестабильности. Однако у такого инструмента есть и свои особенности: стоимость металла подвержена колебаниям, а инвестиции в физическое золото могут быть связаны с дополнительными расходами на хранение и продажу.