Эксперт объяснил, стоит ли переводить все накопления в золото
Россия остается одним из крупнейших производителей этого драгоценного металла
15 июня 2026, 11:14, ИА Амител
Россиянам не стоит вкладывать все свои сбережения исключительно в золото. Более разумным решением является формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — подчеркнул эксперт.
По словам Кабалоева, несмотря на сохраняющийся интерес граждан к драгоценным металлам, предсказать, станет ли 2026 год рекордным по объемам покупки физического золота, сейчас достаточно сложно.
Он также отметил, что Россия остается одним из крупнейших производителей золота. Ежегодно в стране добывается более 330 тонн этого драгоценного металла, а в ближайшие годы специалисты ожидают дальнейшего роста объемов добычи.
Эксперты напоминают, что золото традиционно рассматривается как защитный актив, который может помочь сохранить капитал в периоды экономической нестабильности. Однако у такого инструмента есть и свои особенности: стоимость металла подвержена колебаниям, а инвестиции в физическое золото могут быть связаны с дополнительными расходами на хранение и продажу.
11:31:29 15-06-2026
Пусть этот эксперт посмотрит цены на золото год назад и сейчас.
12:33:06 15-06-2026
Саня мыло (11:31:29 15-06-2026) Пусть этот эксперт посмотрит цены на золото год назад и сейч... Кабалове знает про кабалу
11:52:04 15-06-2026
Золото проще всего отобрать. Узнать где чел прячет слитки и его ограбить. Любому удалому разбойнику с большой дороги. Это классика. Так тысечялетиями было.
Поэтому лучше не копить а отдать лишние деньги тому кому они остро и прямо сейчас необходимы. Есть дети которым срочно нужна операция, есть деревни где нужен медпункт, итд
13:51:35 15-06-2026
мне своих запасиков хватит.
15:32:10 15-06-2026
При слове эксперД в заголовке пролистываю не глядя