Маленькие рысята сделали первые шаги на глазах у посетителей барнаульского зоопарка

Первые недели жизни малыши провели рядом с матерью

15 июня 2026, 07:34, ИА Амител

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" показали первые прогулки маленьких рысей, появившихся на свет в мае. На опубликованных в социальных сетях кадрах трое рысят осторожно исследуют вольер под присмотром матери. Малыши с интересом изучают окружающее пространство, неуверенно перебирают лапами и делают свои первые шаги за пределами привычного укрытия.

Во время прогулки детеныши слегка пошатываются и тихо попискивают, а мама-рысь внимательно следит за каждым их движением и не отходит далеко от потомства.

Совсем недавно сотрудники зоопарка сообщили, что 18 мая у пары рысей — Сони и Адама — родились трое котят. Первые недели жизни малыши провели рядом с матерью, набираясь сил и практически не показываясь посетителям.

Теперь маленькие хищники постепенно начинают знакомиться с окружающим миром и осваивать территорию вольера. Интересно, что в воспитании потомства Соня не остается в одиночестве. По информации сотрудников зоопарка, рядом с ней находятся самец Адам и старшая самка Локи.

Специалисты отмечают, что животные держатся вместе и помогают присматривать за подрастающими рысятами.

Посетители зоопарка уже называют новых обитателей одними из самых обаятельных малышей этого сезона. В ближайшие месяцы рысята станут более активными и будут все чаще появляться на прогулках, радуя гостей своими играми и первыми попытками исследовать окружающий мир.