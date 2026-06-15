Россиянам напомнили о свадебном отпуске за свой счет

Работодатель не вправе отказать

15 июня 2026, 18:46, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пресс‑служба Минтруда напоминает, что сотрудники вправе взять до пяти календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Такой отпуск предоставляется по письменному заявлению, и работодатель не может в нем отказать, пишет РБК.

Эти дни не влияют на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и доступны вне зависимости от стажа работы в организации. Право распространяется и на сотрудников, находящихся на испытательном сроке, — правда, в этом случае срок испытания будет продлен на количество взятых дней. Кроме того, аналогичный отпуск продолжительностью до пяти календарных дней за свой счет можно получить в связи с рождением ребенка.

По информации начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, среди самых востребованных дат для свадьбы до конца 2026 года оказались 16 июня и 26 августа, несмотря на то, что эти дни выпадают на вторник и среду, традиционно считающиеся непопулярными для бракосочетаний.

Аналитики платформ "Авито Услуг" и "Авито Товаров" провели опрос среди 10 тысяч россиян и выяснили, что средний бюджет свадьбы в стране составляет около 700 тысяч рублей. Согласно результатам исследования, четверть респондентов планирует потратить на торжество от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, еще 20% рассчитывают уложиться в диапазон от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

При этом мужчины в среднем оценивают свадебные расходы в 717 тысяч рублей, а женщины — в 687 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в России подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного.