В одном из алтайских сел вспыхнула хозяйственная постройка

В результате происшествия погибших и пострадавших нет

15 июня 2026, 13:02, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В субботу, 13 июня, в селе Кызыл-Озек произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По данным спасательного ведомства, возгорание произошло на улице Садовой. Огонь охватил надворную постройку. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания на место выезжали восемь сотрудников МЧС России. В тушении были задействованы две единицы техники.

Причины произошедшего устанавливаются. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов.