Мошенники оставили барнаульца без автозапчастей и 10 тысяч рублей

Мужчина искал в интернете необходимые детали для своей машины и на одном из сайтов обнаружил подходящее объявление

15 июня 2026, 10:31, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле 59-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников, пытаясь приобрести редкие запчасти для автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, мужчина искал в интернете необходимые детали для своей машины и на одном из сайтов обнаружил подходящее объявление. Перейдя по ссылке, он оказался на ресурсе, предлагавшем доставку автозапчастей из-за рубежа.

Барнаулец оставил заявку, после чего с ним связался человек, представившийся продавцом. Собеседник пояснил, что нужные детали придется снимать с разобранных автомобилей, а для оформления заказа потребуется внести предоплату.

Под этим предлогом злоумышленник убедил покупателя перевести 10 тысяч рублей. Доверившись продавцу, мужчина отправил указанную сумму.

После получения денег аферист сообщил, что заказ якобы оформлен. Однако вскоре перестал выходить на связь. Более того, переписка с ним в мессенджере исчезла. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).