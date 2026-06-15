В Госдуме рассчитывают, что все российские банки попадут в белые списки осенью
Вопрос уже прорабатывается совместно с профильными ведомствами
15 июня 2026, 12:17, ИА Амител
Банки, которые пока не входят в так называемые белые списки, могут быть включены в них уже этой осенью. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам парламентария, действующая система ставит кредитные организации в неравные условия.
«В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный банк. Эльвира Сахипзадовна тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке», — отметил Аксаков.
Депутат сообщил, что вопрос уже прорабатывается совместно с профильными ведомствами.
«Когда вопрос подняли Минцифры — они ведут эту тему и тоже согласны, — говорят, надо просто технологически реализовать ее. А это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано», — подчеркнул он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что Центробанк обсуждает с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации возможность включения в белые списки всех банков.
Под белым списком понимается перечень онлайн-ресурсов, которые продолжают работать в периоды ограничений мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. В настоящее время в него входят более 500 российских сервисов, включая государственные порталы, интернет-магазины, социальные сети и другие значимые цифровые платформы.
Одним из обязательных условий включения ресурса в такой перечень является размещение всех его вычислительных мощностей на территории России. Кроме того, список пополняется по предложениям федеральных и региональных органов власти, которые оценивают социальную значимость того или иного сервиса.
Окончательное решение о включении ресурса в "белый список" принимается после проверки его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.
12:25:04 15-06-2026
Что за странное новообразование - белые списки?
Разрешено всё что не запрещено!
А тут запретили всё непонятно на каком основании.
12:29:22 15-06-2026
Верните свободный интернет. Белые списки это ограничение и цензура интернета и информации. Как кучка людей, которым 70,77, 80 лет может решать, что нужно более молодым поколениям и дееспособным взрослым людям.
12:46:29 15-06-2026
Ну если думцы сказали, значит в белые списки никто никогда не попадет! Верная примета, проверено временем...