Каскадер из "Майора Грома" Чингиз Додиев погиб на СВО

Артист, выполнявший сложные трюки в российском кино, ушел на фронт добровольцем

15 июня 2026, 18:21, ИА Амител

Каскадер Чингиз Додиев / Фото: VK / Fight Club_Golden Gloves

Каскадер Чингиз Додиев, известный по участию в съемках фильмов "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Василий Теркин", "Наш спецназ" и ряда других картин, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram‑канал Shot.

Трагедия произошла 3 июня на Купянском направлении. Додиев попал под обстрел при выполнении боевого задания. У погибшего остались жена и две дочери. Чингиз Додиев ушел на фронт добровольцем в июле 2023 года. Даже во время службы он не оставлял творчества и писал стихи.

До участия в СВО Додиев профессионально занимался каскадерской деятельностью, исполняя сложные трюки в кино. Он также имел серьезные спортивные достижения: занимался армейским рукопашным боем, получил разряд кандидата в мастера спорта, побеждал на соревнованиях в Санкт‑Петербурге, Ленинградской области и на Северо‑Западе. Кроме того, он работал тренером.

За проявленную доблесть Чингиз Додиев был удостоен ряда наград, среди которых медали Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и медаль "Участнику СВО". Ранее сообщалось, что на СВО погиб руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.