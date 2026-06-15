Каскадер из "Майора Грома" Чингиз Додиев погиб на СВО
Артист, выполнявший сложные трюки в российском кино, ушел на фронт добровольцем
15 июня 2026, 18:21, ИА Амител
Каскадер Чингиз Додиев, известный по участию в съемках фильмов "Майор Гром", "Солнцепек", "Мастер и Маргарита", "Василий Теркин", "Наш спецназ" и ряда других картин, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram‑канал Shot.
Трагедия произошла 3 июня на Купянском направлении. Додиев попал под обстрел при выполнении боевого задания. У погибшего остались жена и две дочери. Чингиз Додиев ушел на фронт добровольцем в июле 2023 года. Даже во время службы он не оставлял творчества и писал стихи.
До участия в СВО Додиев профессионально занимался каскадерской деятельностью, исполняя сложные трюки в кино. Он также имел серьезные спортивные достижения: занимался армейским рукопашным боем, получил разряд кандидата в мастера спорта, побеждал на соревнованиях в Санкт‑Петербурге, Ленинградской области и на Северо‑Западе. Кроме того, он работал тренером.
За проявленную доблесть Чингиз Додиев был удостоен ряда наград, среди которых медали Жукова, "За боевые отличия", "За отвагу" и медаль "Участнику СВО". Ранее сообщалось, что на СВО погиб руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.
18:25:58 15-06-2026
Я конечно не военный специалист, но может это всё и длится пятый год из-за того, что воюют люди никогда не имевшие отношение к армии. И вот это каскадер это ещё подготовленный человек
20:24:17 15-06-2026
Гость (18:25:58 15-06-2026) Я конечно не военный специалист, но может это всё и длится п... Других нет . Проф армия сидят по генштабам и пуза чешут в звании полканов и генералов
21:12:58 15-06-2026
Гость (20:24:17 15-06-2026) Других нет . Проф армия сидят по генштабам и пуза чешут в зв... Не просто чешут. Некоторые умудряются еще и пенсион себе неплохой обеспечивать, а ребятам в окопах народ шлет свечи, печки и одежду с едой. В войне должны участвовать военные.
10:26:39 16-06-2026
Гость (21:12:58 15-06-2026) Не просто чешут. Некоторые умудряются еще и пенсион себе неп... Воевать должны те кто хочет воевать. А кто не хочет те не должны воевать. То есть первостепенна мотивация. Немотивированный боец бесполезен. Должно быть желание победить. Без желания победить победы не бывает.
11:16:01 16-06-2026
Гость (10:26:39 16-06-2026) Воевать должны те кто хочет воевать. А кто не хочет те не до...
Бред. Тот, кто хочет воевать, не заинтересован в окончании военных действий. Такой человек непредсказуем и опасен для своих же на поле боя и злонамерен в штабе. Война не должна являться мотивацией и самоцелью, поэтому любые военные действия должны вестись профессионально обученными людьми, а не теми, для кого это является повинностью под угрозой уголовного преследования или средством быстрого получения денег, помилования или чего-то иного.