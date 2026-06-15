Выпускникам разъяснили порядок обжалования результатов ЕГЭ-2026

Первые результаты ЕГЭ-2026 начали поступать выпускникам 13 июня

15 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила порядок подачи апелляций о несогласии с результатами Единого государственного экзамена 2026, пишет РИА Новости.

Согласно новым правилам, выпускники смогут оспорить выставленные баллы в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена.

Подать апелляцию можно несколькими способами:

через образовательную организацию, в которой обучался выпускник;

в месте регистрации на сдачу ЕГЭ;

с использованием информационно-коммуникационных технологий, если такая возможность предусмотрена в регионе.

Обратиться с заявлением вправе сам участник экзамена. Кроме того, подать апелляцию могут его родители или законные представители при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Допускается также участие уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности.

Рассмотреть обращение апелляционная комиссия должна в течение четырех рабочих дней.

При этом результаты проверки могут быть разными. В случае удовлетворения апелляции количество первичных баллов:

может увеличиться;

может уменьшиться;

может остаться без изменений.

В Рособрнадзоре уточнили, что существуют категории вопросов, по которым апелляции рассматриваться не будут. В частности, нельзя оспорить:

содержание и структуру экзаменационных заданий;

оценивание заданий с кратким ответом;

решения, связанные с нарушением участником порядка проведения ЕГЭ;

случаи неправильного заполнения экзаменационных бланков.

Первые результаты ЕГЭ-2026 начали поступать выпускникам 13 июня.

Специалисты напоминают, что перед подачей апелляции необходимо внимательно ознакомиться со своей работой и учитывать, что повторная проверка может привести не только к повышению, но и к снижению итогового результата.