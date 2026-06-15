Ливанский мастер поделился секретами качественного натурального мыла для здоровья кожи
Одним малоизвестным секретом традиционного производства является выдержка готового продукта
15 июня 2026, 15:02, ИА Амител
Главный секрет знаменитого ближневосточного оливкового мыла заключается вовсе не в ярком аромате или обильной пене. На протяжении веков жители Ливана и Сирии воспринимали его не просто как средство гигиены, а как важную часть культуры здоровья, красоты и гостеприимства. Об этом РИА Новости рассказал представитель семьи мыловаров Хан ас-Сабун Амир Бадр Хассун.
Семья Хан ас-Сабун занимается мыловарением уже 19 поколений. Основанная ими компания считается крупнейшим производителем натурального мыла в Ливане и известна далеко за пределами страны, в том числе благодаря созданию одного из самых дорогих видов мыла в мире.
По словам Хассуна, многие люди ошибочно считают, что качественное мыло обязательно должно обладать сильным запахом и образовывать большое количество пены.
«Многие ошибочно считают, что хорошее мыло должно иметь сильный аромат и давать много пены. Но старые мастера Ливана и Сирии оценивали его иначе: хорошей считалась та шайба, которая очищает кожу и после мытья оставляет ощущение комфорта, а не сухости и стянутости», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что в странах Ближнего Востока мыло исторически играло гораздо более важную роль, чем просто средство для поддержания чистоты. Лучшие куски мыла нередко хранили для почетных гостей и особых случаев.
Еще одним малоизвестным секретом традиционного производства является выдержка готового продукта. Как рассказал Амир Бадр Хассун, в регионе особенно ценили мыло, которое созревало длительное время.
Считалось, что выдержка делает его более мягким, эффективным и приятным для кожи. Эти знания, передававшиеся из поколения в поколение, получены не через научные исследования или рекламные кампании, а благодаря многовековому практическому опыту.
15:13:34 15-06-2026
Где ж вы нашли этого ливанского мастера в 19ом поколении? И зачем он с вами поделился??
16:00:32 15-06-2026
Гость (15:13:34 15-06-2026) Где ж вы нашли этого ливанского мастера в 19ом поколении? И ... там же где китайский моксвич
16:06:15 15-06-2026
и что? если это реклама, то делитесь контактами, где купить это мыло?
16:12:06 15-06-2026
Гость (16:06:15 15-06-2026) и что? если это реклама, то делитесь контактами, где купить ... Мыло хозяйственное 72% кусок 200гр