Ливанский мастер поделился секретами качественного натурального мыла для здоровья кожи

Одним малоизвестным секретом традиционного производства является выдержка готового продукта

15 июня 2026, 15:02, ИА Амител

Девушка / Фото: amic.ru

Главный секрет знаменитого ближневосточного оливкового мыла заключается вовсе не в ярком аромате или обильной пене. На протяжении веков жители Ливана и Сирии воспринимали его не просто как средство гигиены, а как важную часть культуры здоровья, красоты и гостеприимства. Об этом РИА Новости рассказал представитель семьи мыловаров Хан ас-Сабун Амир Бадр Хассун.

Семья Хан ас-Сабун занимается мыловарением уже 19 поколений. Основанная ими компания считается крупнейшим производителем натурального мыла в Ливане и известна далеко за пределами страны, в том числе благодаря созданию одного из самых дорогих видов мыла в мире.

По словам Хассуна, многие люди ошибочно считают, что качественное мыло обязательно должно обладать сильным запахом и образовывать большое количество пены.

«Многие ошибочно считают, что хорошее мыло должно иметь сильный аромат и давать много пены. Но старые мастера Ливана и Сирии оценивали его иначе: хорошей считалась та шайба, которая очищает кожу и после мытья оставляет ощущение комфорта, а не сухости и стянутости», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что в странах Ближнего Востока мыло исторически играло гораздо более важную роль, чем просто средство для поддержания чистоты. Лучшие куски мыла нередко хранили для почетных гостей и особых случаев.

Еще одним малоизвестным секретом традиционного производства является выдержка готового продукта. Как рассказал Амир Бадр Хассун, в регионе особенно ценили мыло, которое созревало длительное время.

Считалось, что выдержка делает его более мягким, эффективным и приятным для кожи. Эти знания, передававшиеся из поколения в поколение, получены не через научные исследования или рекламные кампании, а благодаря многовековому практическому опыту.