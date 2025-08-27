1 млн рублей и путешествие в Китай. "Пятерочка" запустила новую акцию

Покупатели могут собрать креативную коллекцию магнитных кубиков и выиграть ценные призы

Упаковки с "Рокубсами" / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

В магазинах "Пятёрочка" стартовала новая акция для детей – "Рокубсы". Она продлится до 6 октября 2025 года и даст возможность покупателям собрать необычную коллекцию магнитных кубиков, а также побороться за щедрые призы, включая главные – 1 млн рублей и путешествие в Китай.

Мир творчества

"Рокубсы" – это не просто игрушка, а целая игровая вселенная. Коллекция состоит из 30 деталей, каждая грань которых несет свою функцию. На одной стороне изображены яркие персонажи – жители воображаемого города: например, банковский работник с терминалом или модница с чемоданом. Две другие показывают элементы городской среды – фасады домов, знаки и вывески. На оставшихся сторонах разместили предметы героев, фирменный стиль "Пятёрочки", товары собственных марок и популярные молодежные выражения.

Кубики соединяются между собой при помощи магнитных граней. Собирать их приятно и легко – каждый щелчок превращает игру в антистресс, а у детей развивается воображение и желание придумывать новые комбинации.

Забрать игрушку можно разными способами:

за покупки в магазинах сети от 650 рублей;

за заказы в приложении "Пятёрочка" от 1 тыс. рублей;

за покупку товаров партнеров акции;

купить за 60 рублей.

Каждая упаковка содержит уникальный промокод. После его активации в приложении участник автоматически может участвовать в еженедельных розыгрышах призов:

более 2 тыс. карт Roblox*;

1 млн рублей.

Для коллекционеров предусмотрен альбом для хранения кубиков с настольной игрой в стиле "Монополии" (349 рублей), а для тех, кто хочет выделиться, – светящийся в темноте рюкзак за 1299 рублей.

Виртуальная игра и шанс на путешествие

Акция не ограничивается только сбором игрушек. В мобильном приложении "Пятёрочка" доступна игра "Рокубсы", где нужно сортировать товары по принципу "три в ряд" и зарабатывать "звездочки" для развития виртуального города "Пятёрочка-Сити". За каждые 650 рублей в чеке с картой "Х5 Клуб"* начисляют игровую попытку.

Кто справится с заданиями, получит гарантированные подарки от партнеров и возможность побороться за ценные призы:

современные гаджеты – наушники, ноутбуки, смарт-часы;

подарочные сертификаты "Пятёрочки" на 2 тыс. рублей и "Яндекс Афиши" на 10 тыс. рублей;

поездку в Китай.

Чтобы сделать акцию еще интереснее, торговая сеть добавила "Рокубсы" в популярную игру Roblox. Каждый участник получает участок в цифровом городе, который можно развивать: строить дома, заселять жителей, улучшать инфраструктуру и соревноваться с другими игроками.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой торговой сети "Пятёрочка"

Подробные правила и условия участия опубликованы в приложении "Пятёрочка". Количество упаковок с коллекцией кубиков ограничено.

* Roblox ("Роблокс"); Х5 ("Икс 5")

