В Барнауле на проспекте Калинина иномарка сбила мужчину
Пострадавшему оказали помощь, обстоятельства ДТП выясняются
17 декабря 2025, 10:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Вечером 16 декабря на проспекте Калинина в Барнауле произошло ДТП. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota сбил 39-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Иномарка двигалась в сторону проспекта Космонавтов, когда наехала на мужчину, переходившего дорогу. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Текущее состояние пешехода не уточняется.
Полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.
