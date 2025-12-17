В Барнауле на проспекте Калинина иномарка сбила мужчину

Пострадавшему оказали помощь, обстоятельства ДТП выясняются

17 декабря 2025, 10:25, ИА Амител

В Барнауле сбили мужчину / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 16 декабря на проспекте Калинина в Барнауле произошло ДТП. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota сбил 39-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Иномарка двигалась в сторону проспекта Космонавтов, когда наехала на мужчину, переходившего дорогу. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Текущее состояние пешехода не уточняется.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства аварии.