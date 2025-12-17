НОВОСТИОбщество

В Барнауле частично ограничили движение на площади Сахарова из-за "детского праздника"

Возле театра драмы остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей

17 декабря 2025, 10:11, ИА Амител

Ограничение движения на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле в среду утром, 17 декабря, частично ограничили движение на площади Сахарова. В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина проходит показ новогоднего спектакля для детей "Три орешка для Золушки", первыми зрителями постановки стали дети членов профсоюза работников культуры региона.

«Движение ограничили со стороны театра драмы, где остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей», – рассказал читатель amic.ru.

Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. В праздничных мероприятиях примут участие более 37 тысяч учащихся первых-четвертых классов.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам.

Автомобиль Госавтоинспекции сопровождает школьные автобусы / Изображение сгенерировано нейросетью

Праздник приходит. Как правильно и безопасно организовать перевозку детей

В преддверии праздников тысячи школьников Алтайского края поедут на "Губернаторскую елку"
НОВОСТИОбщество
Барнаул Новый год дорожное движение
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:24:27 17-12-2025

Да давайте весь город вообще перекроем, зачем кому то куда то ездить, нефиг. Такая логика, да ? Задолбали уже с этими постоянными перекрытиями

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:32:03 17-12-2025

Предупреждать надо...

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:46 17-12-2025

Надоели уже эти дурацкие детские покатушки, поставьте веб-камеру в театре и транслируйте детям по всей стране на ихние телефоны, пусть смотрят смотрят. А то всяких происшествий с этими автобусами, то разобьются, то пострадают, а так сидят дома в тепле и к культуре приобщаются.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:36 17-12-2025

Ну что? Елку с Цукерманплатц убрали, а ее все равно закрывают. За что боролись сторонники переноса краевой елки? А сейчас и Пушкина перекрыли...

  -20 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров