В Барнауле частично ограничили движение на площади Сахарова из-за "детского праздника"
Возле театра драмы остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей
17 декабря 2025, 10:11, ИА Амител
В Барнауле в среду утром, 17 декабря, частично ограничили движение на площади Сахарова. В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина проходит показ новогоднего спектакля для детей "Три орешка для Золушки", первыми зрителями постановки стали дети членов профсоюза работников культуры региона.
«Движение ограничили со стороны театра драмы, где остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей», – рассказал читатель amic.ru.
Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. В праздничных мероприятиях примут участие более 37 тысяч учащихся первых-четвертых классов.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам.
10:24:27 17-12-2025
Да давайте весь город вообще перекроем, зачем кому то куда то ездить, нефиг. Такая логика, да ? Задолбали уже с этими постоянными перекрытиями
10:32:03 17-12-2025
Предупреждать надо...
11:05:46 17-12-2025
Надоели уже эти дурацкие детские покатушки, поставьте веб-камеру в театре и транслируйте детям по всей стране на ихние телефоны, пусть смотрят смотрят. А то всяких происшествий с этими автобусами, то разобьются, то пострадают, а так сидят дома в тепле и к культуре приобщаются.
11:21:36 17-12-2025
Ну что? Елку с Цукерманплатц убрали, а ее все равно закрывают. За что боролись сторонники переноса краевой елки? А сейчас и Пушкина перекрыли...