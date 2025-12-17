В Барнауле частично ограничили движение на площади Сахарова из-за "детского праздника"

Возле театра драмы остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей

17 декабря 2025, 10:11, ИА Амител

Ограничение движения на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле в среду утром, 17 декабря, частично ограничили движение на площади Сахарова. В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина проходит показ новогоднего спектакля для детей "Три орешка для Золушки", первыми зрителями постановки стали дети членов профсоюза работников культуры региона.

«Движение ограничили со стороны театра драмы, где остановилось большое количество автобусов, в которых привезли детей», – рассказал читатель amic.ru.

Напомним, новогодние представления для школьников будут проходить с 18 по 29 декабря на шести крупных городских площадках. В праздничных мероприятиях примут участие более 37 тысяч учащихся первых-четвертых классов.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проследить за безопасностью детей на пути к новогодним елкам.