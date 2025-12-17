Барнаульцев предупредили о возможных предновогодних пробках

Власти города готовятся к повышенной нагрузке на транспортную систему

17 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

В предновогодние дни на улицах Барнаула возможно осложнение дорожной обстановки, так как перед праздниками тысячи жителей и гостей города отправляются за покупками. Об этом рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Ведяшкин отметил, что будет вестись постоянный мониторинг дорожной ситуации, при необходимости будут оперативно вноситься изменения в режим работы светофоров, а также в схему организации движения, особенно возле людных мест.

«Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно расчищать основные магистрали от снега», – подчеркнул глава комитета.

Жителей Барнаула просят заранее выбирать маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным сложностям.

Напомним, что в связи со строительством новогоднего городка, в Барнауле до 5 февраля ограничено движение на проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Ранее amic.ru подробно рассказал, как в городе будут ограничивать движение в течение двух месяцев.