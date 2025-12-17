"Восстановить облик". Как менялась судьба исторических памятников Барнаула в 2025 году

Например, у известного долгостроя – Художественного музея Алтайского края – появился подрядчик

Реконструкция дома купца Поскотинова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Этот год был богат на большие новости, касающиеся памятников культурного наследия в Барнауле. Несколько крупных проектов завершились, также горожане узнали о планах на реставрацию зданий, судьба которых волновала их много лет, написала "Атмосфера".

Сереброплавильный завод

В 2025 году был представлен проект преображения Барнаульского сереброплавильного завода. Изменить эту территорию планируют к 2030 году.

Собственник (компания Ракшиных ООО "Матч") собирается организовать там общественное пространство. Здесь появятся: ярмарка, амфитеатр, парк у реки со смотровыми площадками, офисы, ресторан с террасой и кофейня, а также фудхолл.

В то же время бывший завод станет своего рода музеем и культурным пространством. Здесь, например, модернизируют важню – строение с большими весами, где когда-то взвешивали подводы с рудой.

Визуализация проекта реконструкции Барнаульского сереброплавильного завода / Фото предоставлено офисом Евгения Ракшина

Барнаульский сереброплавильный завод работал с 1744 года. Был закрыт в 1893 году после упадка горнозаводской промышленности в крае. Через четыре года на его месте появился лесопильный завод, а в 1942-м сюда эвакуировали спичечную фабрику из Гомельской области Белоруссии. "Спичка" была здесь до начала XXI века.

Первая городская электростанция

Другой проект в этом году прошел историко-культурную экспертизу. Речь о восстановлении первой городской электростанции по ул. Промышленной, 8. Основные работы должны начаться в 2026 году. Собственник – компания "Жилищная инициатива" – ищет подрядчиков, которые будут делать из объекта здание "общественно-делового" назначения.

Проект реставрации электростанции / Фото: мастерская "Классика"

Первую городскую электростанцию начали строить в 1915 году. Но дело не закончили из-за кризиса народного хозяйства в 1917-м. В том же году случился большой пожар, в котором пострадала и электростанция. Спустя год ее начали строить заново, почти с нуля, а запустили только в 1923-м. Проработала она до 1961 года. В 1994-м была признана памятником культурного наследия регионального значения.

Государственный художественный музей Алтайского края

В 2025 году, наконец, начались подвижки по известному долгострою. Найден подрядчик – ООО "Век-Строй", который разработал проект. Заключение госэкспертизы ожидается в первом квартале 2026 года.

Государственный художественный музей Алтайского края / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Реконструкция началась еще в 2012 году. Первый подрядчик ("СтройГАЗ") обанкротился. Работы были выполнены на 70%. Со вторым подрядчиком, компанией "Селф", соглашения были расторгнуты в 2024 году. Новый подрядчик работы в здании пока не проводит, только содержит его в надлежащем состоянии. Но там уже готовы офисные помещения, проведены инженерные коммуникации.

Военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея

В этом году закончилась реконструкция военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея по пр. Комсомольскому, 73б, также известного как Дом афганцев.

Дом афганцев в январе 2025 года / Фото: amic.ru

В 2018 году там произошел пожар, сгорела крыша, от огня пострадали более сотни экспонатов. В сентябре 2025 года ремонт был завершен. Сейчас идет подготовка экспозиции, приемка объекта. По словам министра культуры края Елены Безруковой, музей планируют открыть либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го, "когда будет хороший повод".

Дом купца Второва

Появился подрядчик у дома купца Второва по ул. Льва Толстого, 32. Искали подрядчика довольно долго. Постройку, которая находится в плачевном состоянии, теперь отремонтируют. После этого в здании откроют репетиционную базу для Алтайской государственной филармонии.

Согласно проекту, нужно восстановить исторический облик здания и адаптировать его к современным реалиям. Завершить работы подрядчик должен к 23 ноября 2027 года.

Магазин Второва в Барнауле / Фото: портал госзакупок

Здание было построено в конце XIX – начале XX века. Оно принадлежало потомственному дворянину И.К. Платонову. С 1899 года дом арендовал иркутский купец первой гильдии А. Ф. Второв под оптово-розничный магазин. В советское время в здании располагались: губернский исполнительный комитет, воинский постой, лагерь для военнопленных, а также складские и торговые помещения. В 1989 году объект был признан памятником архитектуры. С 1997 года некоторые помещения занимал НПЦ "Наследие", а сейчас здание принадлежит филармонии и законсервировано под реставрацию.

Дом купца Сухова

Реконструкция дома купца Сухова на ул. Мало-Тобольской, 36, завершилась в 2025 году. Там уже открыли пространство для проведения мероприятий, а до конца года в здании появится гастробар.

Универмаг Суховых в Барнауле / Фото: amic.ru

Здание было возведено в 1880 году и до начала ХХ века в нем располагался крупный универмаг. В советские времена там размещались казармы, затем – общежитие Станкостроительного завода и бюро технической инвентаризации. Дом пострадал от пожара в 1998-м и долго находился в аварийном состоянии. В 2020 году здание выкупили.

Особняк купца Поскотинова

Здание по ул. Мало-Олонской, 21, начали реставрировать в 2025 году. До этого оно продолжительное время находилось в плачевном состоянии и было почти разрушено после пожара 2002 года. Нового владельца долго искали, в конце концов им стал предприниматель Евгений Нагорнев, предложивший за здание 6,3 млн рублей. Памятник должны восстановить за семь лет. Работы уже идут.

Реконструкция дома купца Поскотинова / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Особняк был построен в 1910-е годы. Сначала в нем располагался магазин, затем помещения торгового дома сдавались в аренду. Во время Первой мировой войны здесь расположился постоялый двор, после Гражданской – крестьянский дом, а в период Великой Отечественной – госпиталь. В 90-е здесь размещался жилищно-эксплуатационный трест Центрального района Барнаула, затем здание было передано на баланс налоговой инспекции.