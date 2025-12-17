Московский подросток попал в реанимацию, выпив собственную кровь
17-летний парень поверил "лайфхаку" из соцсетей, что это поднимет гемоглобин
17 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
17-летний житель Москвы оказался в реанимации после того, как выпил собственную кровь, поверив опасному "лайфхаку" из соцсетей. Об этом сообщает Shot.
По информации издания, подросток, насмотревшись видео в интернете, решил таким способом "поднять уровень железа в организме". Он самостоятельно сделал себе забор крови и выпил ее.
Через некоторое время у парня резко поднялась температура, началась рвота с кровью. Испуганная мать вызвала скорую помощь, и его экстренно госпитализировали с диагнозом "острое отравление".
Врачам удалось стабилизировать состояние подростка. Медики были шокированы причиной отравления. После выписки пациенту выдали направление к психиатру для обязательной консультации.
14:06:41 17-12-2025
Дурная кровь
16:10:24 17-12-2025
Гость (14:06:41 17-12-2025) Дурная кровь... ....врачам покоя не дает
15:55:51 17-12-2025
о как. а среди нас есть врачи, способные объяснить почему так произошло, ведь многие едят сырое мясо с кровью и ничего. маньяки, опять же не травятся. такая реакция именно на собственную кровь?
18:31:51 17-12-2025
Элен без ребят (15:55:51 17-12-2025) о как. а среди нас есть врачи, способные объяснить почему та... не врач, но слышал от врачей термин отравление собственной кровью. такое бывает например при носовом кровотечении, когда человек запрокидывает голову и сглатывает кровь