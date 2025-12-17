Московский подросток попал в реанимацию, выпив собственную кровь

17-летний парень поверил "лайфхаку" из соцсетей, что это поднимет гемоглобин

17 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17-летний житель Москвы оказался в реанимации после того, как выпил собственную кровь, поверив опасному "лайфхаку" из соцсетей. Об этом сообщает Shot.

По информации издания, подросток, насмотревшись видео в интернете, решил таким способом "поднять уровень железа в организме". Он самостоятельно сделал себе забор крови и выпил ее.

Через некоторое время у парня резко поднялась температура, началась рвота с кровью. Испуганная мать вызвала скорую помощь, и его экстренно госпитализировали с диагнозом "острое отравление".

Врачам удалось стабилизировать состояние подростка. Медики были шокированы причиной отравления. После выписки пациенту выдали направление к психиатру для обязательной консультации.