В Яровом пропал мужчина в черной кепке

17 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

В Яровом пропал 47-летний Вячеслав Аносов. О его местоположении неизвестно с 2 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в черный пуховик и черную кепку.

Приметы пропавшего:

рост 175 см;

худощавое телосложение;

русые волосы;

голубые глаза.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.