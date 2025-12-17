В Яровом пропал мужчина в черной кепке
О его местоположении неизвестно с 2 декабря
17 декабря 2025, 12:45, ИА Амител
В Яровом пропал 47-летний Вячеслав Аносов. О его местоположении неизвестно с 2 декабря, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
По данным волонтеров, в день исчезновения мужчина был одет в черный пуховик и черную кепку.
Приметы пропавшего:
-
рост 175 см;
-
худощавое телосложение;
-
русые волосы;
-
голубые глаза.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Комментарии 0