В Барнауле аферисты долго торговались с пенсионеркой и в итоге похитили 30 тысяч рублей

Женщина пустила к себе домой двух "сотрудников компании по ремонту отопительных систем"

17 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники сначала хотели обмануть 67-летнюю жительницу Барнаула под предлогом замены батарей, но в итоге договорились на замену счетчика, сообщает региональное МВД.

«Пустила к себе домой двух "сотрудников компании по ремонту отопительных систем". Они заявили, что занимаются проверкой батарей, далее проверили их и сказали, что требуются замена стоимостью 200 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

Пенсионерка сказала, что у нее нет таких денег. Тогда ей предложили заменить счетчики на сумму 50 тысяч рублей. Таких денег у женщины тоже не было, в итоге аферисты снизили стоимость работ до 30 тысяч рублей.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которым грозит до пяти лет лишения свободы за "мошенничество с причинением значительного ущерба".

Ранее в Бийске мошенники провели горожанку через "три этапа модерации" и похитили 900 тысяч рублей. Женщина хотела "раскрутиться" в соцсетях и дистанционно зарабатывать деньги.