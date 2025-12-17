Песнь льда и металла. Музыкальный уголок появился на набережной Барнаула
Любой желающий может попробовать себя в роли музыканта
17 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
На набережной Оби в Барнауле появилась новая интерактивная площадка. Теперь жители и гости города могут не только прогуляться вдоль реки, но и создать свою собственную музыку под открытым небом.
Музыкальные инструменты и "Дерево ветра"
Новый музыкальный уголок расположен почти в самом конце набережной, рядом с качелями. Здесь установили уличные инструменты, которые почти как спортивные тренажеры, но предназначены для музицирования. Любой желающий может попробовать себя в роли музыканта и извлечь мелодии прямо на улице.
Особым арт-объектом стало "Дерево ветра". Природные явления активируют металлические элементы конструкции, и дерево начинает издавать мелодичные звуки. По словам заведующего отделом по развитию туризма администрации города Барнаула Юлии Трепезниковой, музыку ветра слышно даже из Нагорного парка.
Реализация проекта "Туристический код"
Создание площадки стало возможным благодаря реализации проекта "Туристический код центра города Барнаула". Этот проект осуществляется при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также правительства Алтайского края и управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
«За два года мы реализовали большой комплекс мероприятий, который позволил создать комфортную и современную среду для туристов в исторической части города. Это стало возможным благодаря выделенным субсидиям», – отметила Юлия Трепезникова.
В 2024 году на реализацию проекта было направлено 42,5 миллиона рублей. В этом году объем финансирования увеличился, и общая сумма проекта составила 57 миллионов рублей. По словам Трепезниковой, при реализации проекта власти стремятся к комплексному подходу в создании благоприятной среды.
Преображение набережной
Набережная Оби активно преображается в рамках проекта. Недавно здесь уже были установлены другие арт-объекты и зоны отдыха: скульптура девушки-Оби, интерактивные стенды, рассказывающие о флоре и фауне реки и развитии судоходства в регионе, качели с подсветкой.
07:48:52 17-12-2025
Прикольная кастрюля.
Турист повалит.
08:01:28 17-12-2025
во бабло из барнауло хлынуло рекой в китай...Тоже ванг делал, что и женщину обь?
08:12:40 17-12-2025
На 6й фото вообще красота. Здравствуй замерзшая простата или яичники. Кто догадался железные сиденья забубенить?
08:22:59 17-12-2025
интересно сколько стоил глюкофон для бюджета? на маркетплейсах за 3- 4 тыщи можно купить простенький. залипательная штука, кстати, и название оправдывает)
08:25:06 17-12-2025
Отлично. Ждём фото с лизнувшими сея муз инструменты.
08:57:30 17-12-2025
Во время дождя было бы интересно послушать его
10:33:08 17-12-2025
Зима пройдет, настанет лето...
21:19:51 17-12-2025
Это ужасный ужас! Представьте, как летом дети и некоторые взрослые все время колотят в эти погремушки. Это же отпугнет всех туристов. Вы покупали ребенку свисток? И через полчаса незнании как отобрать. А тут будут стучать днем и ночью.