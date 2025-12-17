Алтайское УФАС накажет клинику за неправильную "зубную рекламу"

Рекламщики забыли добавить стандартное предупреждение

17 декабря 2025, 17:14, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

В Алтайском крае антимонопольная служба собирается наказать барнаульскую стоматологическую клинику за отсутствие в рекламе предупреждения о противопоказаниях, сообщает ведомство.

Реклама клиники была размещена на входной группе торгового центра. На ней отсутствовало предупреждение о том, что "имеются противопоказания, необходима консультация специалиста".

«Согласно законодательству, такое предупреждение обязательно при рекламировании медицинских услуг и изделий и должно занимать не менее 5% площади рекламного пространства», – пишет УФАС.

Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Компания быстро устранила нарушение, тем не менее ее ждет административное наказание. Какое – еще не решили.

