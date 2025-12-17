Мошенника, заманивающего девушек в тайские скам-центры, задержали

Мужчина оказался уроженцем Таджикистана, который ранее проживал в РФ

17 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В бангкокском аэропорту задержан вербовщик, заманивавший россиянок в тайские скам-центры обманным путем, обещая работу моделями. Им оказался выходец из Таджикистана, имеющий российское гражданство.

Как сообщает Mash, задержанного зовут Рустам, и он занимался поиском девушек из России и Китая через социальные сети, предлагая им прибыльную работу и блестящие перспективы в модельном бизнесе. С китаянками он общался на китайском языке, которым владеет в совершенстве. Завербованных им девушек отправляли в Мьянму или Камбоджу.

До переезда в Таиланд Рустам несколько лет проживал в Москве. Недавно при попытке вылететь в Душанбе он был задержан в аэропорту Бангкока по подозрению в совершении "международного мошенничества". В настоящее время он находится в центре содержания иммигрантов (IDC).