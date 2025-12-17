Мошенника, заманивающего девушек в тайские скам-центры, задержали
Мужчина оказался уроженцем Таджикистана, который ранее проживал в РФ
17 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
В бангкокском аэропорту задержан вербовщик, заманивавший россиянок в тайские скам-центры обманным путем, обещая работу моделями. Им оказался выходец из Таджикистана, имеющий российское гражданство.
Как сообщает Mash, задержанного зовут Рустам, и он занимался поиском девушек из России и Китая через социальные сети, предлагая им прибыльную работу и блестящие перспективы в модельном бизнесе. С китаянками он общался на китайском языке, которым владеет в совершенстве. Завербованных им девушек отправляли в Мьянму или Камбоджу.
До переезда в Таиланд Рустам несколько лет проживал в Москве. Недавно при попытке вылететь в Душанбе он был задержан в аэропорту Бангкока по подозрению в совершении "международного мошенничества". В настоящее время он находится в центре содержания иммигрантов (IDC).
17:37:10 17-12-2025
Судя по всему, не дурак это жулик! Знать китайский в совершенстве, организовать такой международный "бизнес" дурачок не сможет!
18:38:19 17-12-2025
Гость (17:37:10 17-12-2025) Судя по всему, не дурак это жулик! Знать китайский в соверше... Конечно, не дурак. Просто мразь...