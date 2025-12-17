В Барнауле цены на аренду жилья снизились на 11% за месяц

Одновременно в Барнауле выросло предложение на рынке аренды

17 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле по итогам ноября зафиксировано одно из самых заметных снижений цен на долгосрочную аренду жилья в стране. По данным технологической платформы "Авито Недвижимость", за месяц стоимость аренды в городе упала сразу на 11% – это максимальное снижение среди всех городов, участвовавших в исследовании.

Одновременно в Барнауле выросло предложение на рынке аренды. За год количество доступных квартир увеличилось на 8%. Особенно заметно расширился выбор отдельных форматов жилья: число двухкомнатных квартир выросло на 13%, трехкомнатных – на 65%, студий – на 26%. В целом по стране предложение за год увеличилось на 34%, однако динамика в Барнауле оказалась более сдержанной по сравнению с рядом крупных городов.

«Спрос в краевой столице также изменился неравномерно. Если в среднем по России наибольший интерес по-прежнему вызывают однокомнатные квартиры, то в Барнауле за год вырос интерес именно к более просторному жилью. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 1%, а на трехкомнатные – сразу на 18%», – отметили на платформе.

В целом по России средняя стоимость долгосрочной аренды в ноябре 2025 года составила 35,3 тысячи рублей в месяц, что на 1,3% ниже, чем годом ранее. Однако именно Барнаул оказался в числе городов с самым резким месячным снижением цен, опередив по этому показателю Астрахань, Волгоград, Калугу и Калининград.

Эксперты отмечают, что корректировка цен на рынке аренды в этом году произошла раньше обычного – уже в ноябре, тогда как в 2024 году аналогичные изменения фиксировались ближе к концу осени. Для Барнаула это выразилось в одновременном росте предложения и заметном удешевлении аренды, прежде всего – в сегменте долгосрочного найма.

