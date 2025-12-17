В Барнауле цены на аренду жилья снизились на 11% за месяц
Одновременно в Барнауле выросло предложение на рынке аренды
17 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле по итогам ноября зафиксировано одно из самых заметных снижений цен на долгосрочную аренду жилья в стране. По данным технологической платформы "Авито Недвижимость", за месяц стоимость аренды в городе упала сразу на 11% – это максимальное снижение среди всех городов, участвовавших в исследовании.
Одновременно в Барнауле выросло предложение на рынке аренды. За год количество доступных квартир увеличилось на 8%. Особенно заметно расширился выбор отдельных форматов жилья: число двухкомнатных квартир выросло на 13%, трехкомнатных – на 65%, студий – на 26%. В целом по стране предложение за год увеличилось на 34%, однако динамика в Барнауле оказалась более сдержанной по сравнению с рядом крупных городов.
«Спрос в краевой столице также изменился неравномерно. Если в среднем по России наибольший интерес по-прежнему вызывают однокомнатные квартиры, то в Барнауле за год вырос интерес именно к более просторному жилью. Спрос на двухкомнатные квартиры увеличился на 1%, а на трехкомнатные – сразу на 18%», – отметили на платформе.
В целом по России средняя стоимость долгосрочной аренды в ноябре 2025 года составила 35,3 тысячи рублей в месяц, что на 1,3% ниже, чем годом ранее. Однако именно Барнаул оказался в числе городов с самым резким месячным снижением цен, опередив по этому показателю Астрахань, Волгоград, Калугу и Калининград.
Эксперты отмечают, что корректировка цен на рынке аренды в этом году произошла раньше обычного – уже в ноябре, тогда как в 2024 году аналогичные изменения фиксировались ближе к концу осени. Для Барнаула это выразилось в одновременном росте предложения и заметном удешевлении аренды, прежде всего – в сегменте долгосрочного найма.
Ранее в Барнауле студентка хотела арендовать маленькую квартиру, а оплатила покупку в игре. Девушка зарегистрировалась в "специальном приложении" и указала номер банковской карты.
16:02:22 17-12-2025
"Эксперты отмечают, что корректировка цен на рынке аренды в этом году произошла раньше обычного – уже в ноябре, тогда как в 2024 году аналогичные изменения фиксировались ближе к концу осени". А в 2024 году конец осени был в декабре, что-ли?
Аренда должна падать в долгосроке. Людей становится меньше (здравствуй Нск, Мск, СПб и др., плюс весь комплекс депопуляционных тенденций), квартир больше. Через 10 лет аренда будет не сильно выше коммунальных. И на этом фоне покупать в ипотеку будет мало смысла. И цены расти не будут. Для себя квартиру стоит покупать, а инвестировать в них в Барнауле - нет.
17:55:08 17-12-2025
Гость (16:02:22 17-12-2025) "Эксперты отмечают, что корректировка цен на рынке аренды в ... Не так давно об этом говорила местная Ксения Белоусова: Инвестировать в жилье можно только в городах миллионниках
22:28:51 17-12-2025
Гость (16:02:22 17-12-2025) "Эксперты отмечают, что корректировка цен на рынке аренды в ... 30 лет уже об этом слышу))) Верьте-верьте!