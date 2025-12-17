НОВОСТИОбщество

Госдума обязала УК, ТСЖ и поставщиков услуг общаться с жильцами через чаты в Max

Новый закон предписывает использовать мессенджер Max для домовых чатов и вносит изменения в правила проведения собраний собственников

17 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья, поставщиков коммунальных ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО вести общение с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Max. Соответствующее решение было утверждено во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Кроме этого, закон вносит изменения в жилищное законодательство:

  • корректируются правила составления протоколов общих собраний собственников;

  • меняется процедура избрания членов советов многоквартирных домов;

  • квалификационный экзамен для руководителей УК заменяется системой независимой оценки квалификации.

Закон направлен на стандартизацию и цифровизацию коммуникацию между жильцами и организациями, обслуживающими дома.

Avatar Picture
Гость

08:51:25 17-12-2025

А сами в российских трусах не желают походить ?

Avatar Picture
Гость

09:20:29 17-12-2025

Гость (08:51:25 17-12-2025) А сами в российских трусах не желают походить ?... Весь диссонанс от непонимания. Просто есть две категории законов одни для нас , другие для них.

Avatar Picture
Гость

09:36:00 17-12-2025

Что значит обзывают? А жильцы не хотят ставить макс. Это обязательство препятствуют получению информации жильцами. Нельзя оставлять только один способ связи, как и со школами, такая же фигня.

Avatar Picture
Гость

09:36:29 17-12-2025

а кто пробовал заходить в макс через вебверсию? вы видели адрес картинки, переданной собеседнику, а так же аватарки пользователей, где лежат? i.oneme .... а если использовать воис сервис, то IP адрес сервера: 34.102.136.180, Сервер расположен в США
У меня всё.... вот вам и отечественная платформа с отечественными серверами, а вацап банят за хранение инфы на европейских серверах, выходит сша друзья? или хозяева этой акции?

Avatar Picture
Гость

09:40:03 17-12-2025

Гость (09:36:29 17-12-2025) а кто пробовал заходить в макс через вебверсию? вы видели ад... Наконец-то! До кого-то доходить стало.

Avatar Picture
гость

10:00:39 17-12-2025

Гость (09:36:29 17-12-2025) а кто пробовал заходить в макс через вебверсию? вы видели ад... И зачем такие сложности,достаточно глянуть на владельца этого мессенджера и все вопросы отпадают сами собой

Avatar Picture
Гость

12:16:45 17-12-2025

гость (10:00:39 17-12-2025) И зачем такие сложности,достаточно глянуть на владельца этог... газпром?

Avatar Picture
гость

20:21:26 17-12-2025

Гость (09:36:29 17-12-2025) а кто пробовал заходить в макс через вебверсию? вы видели ад... а в доме большинство пенсионеров, им теперь ни связаться никак с диспетчером, ни передать показания счётчика. А 90-летним как быть?! Оставьте альтернативу!!!

Avatar Picture
Гость

09:54:33 17-12-2025

А жильцов не обязали?..))) Так-то односторонее общение общением не является. Ну создаст УК чат, а дальше-то что? Бают, в ВК тоже есть какие-то официальные чаты домов или что-то подобное. И?..

Avatar Picture
Гость

20:16:40 17-12-2025

Гость (09:54:33 17-12-2025) А жильцов не обязали?..))) Так-то односторонее общение общен... Лучше бумажки в двух экземплярах нет ничего...

Avatar Picture
Гость

10:04:17 17-12-2025

мне вот интересно, про сильный паспорт в какой соцсети похвастались?)))
что-то этот нюанс не был освещен ))

Avatar Picture
Гость

13:38:07 17-12-2025

Гость (10:04:17 17-12-2025) мне вот интересно, про сильный паспорт в какой соцсети похв... в максе НЕТ видео и сториз. это инстаграмм, там кукушка депутатская выписывала кренделя

Avatar Picture
Гость

10:34:56 17-12-2025

УК беспределят, лучше бы ими занялись
Чуть какой-то вопрос, который они не хотят решать - обращаешься в Жил инспекцию, они отвечают мы это не контролируем... а кто контролирует... тишина
Мы надумали сменить УК, инициатору начали сыпаться угрозы на мобильный, звонили на работу - говорили "будут большие проблемы"....
Чат они создадут для галочки, все равно вопросы задавать через Госуслуги Дом - иначе пальцем никто не пошевелит

Avatar Picture
гость

12:34:17 17-12-2025

А депутаты не берега ли попутали? Может , они заставят ходить только в определенные магазины? Которые им принадлежат.

Avatar Picture
Alvina

18:42:24 17-12-2025

В доме, где живет наша бабушка, никакого домового чата нет. Вся информация доводится с помощью бумажки с объявлением на первом этаже. И ежемесячных квитанций в каждый почтовый ящик.

