Госдума обязала УК, ТСЖ и поставщиков услуг общаться с жильцами через чаты в Max

Новый закон предписывает использовать мессенджер Max для домовых чатов и вносит изменения в правила проведения собраний собственников

17 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла закон, обязывающий управляющие компании, товарищества собственников жилья, поставщиков коммунальных ресурсов и региональных операторов по обращению с ТКО вести общение с жильцами многоквартирных домов через чаты в мессенджере Max. Соответствующее решение было утверждено во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Кроме этого, закон вносит изменения в жилищное законодательство:

корректируются правила составления протоколов общих собраний собственников;

меняется процедура избрания членов советов многоквартирных домов;

квалификационный экзамен для руководителей УК заменяется системой независимой оценки квалификации.

Закон направлен на стандартизацию и цифровизацию коммуникацию между жильцами и организациями, обслуживающими дома.