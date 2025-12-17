НОВОСТИОбщество

Что за заявление сделает Полина Лурье о скандале с квартирой и где его можно посмотреть?

Покупательница спорной квартиры впервые нарушит молчание

17 декабря 2025, 15:34, ИА Амител

Полина Лурье (справа) с адвокатом в суде / Фото: Baza
Полина Лурье (справа) с адвокатом в суде / Фото: Baza

Полина Лурье, покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной, впервые выскажется о скандале на всю страну. Она станет гостьей телепрограммы "Пусть говорят", где ситуацию вокруг жилья в Хамовниках ранее комментировала сама певица.

Что скажет Лурье о громком деле с участием народной артистки и где можно посмотреть ее заявление – в материале amic.ru.

1

Что за заявление сделает Полина Лурье?

Как сообщает Первый канал, в телеэфире Лурье выскажется о ситуации вокруг резонансной сделки с Ларисой Долиной, которая продала ей свою квартиру.

«Впервые в студии появится покупатель жилья – Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки», – анонсировал телеканал.

Судя по всему, речь идет о предложении Долиной вернуть покупательнице деньги за жилье в Хамовниках.

2

Где и когда смотреть заявление Полины Лурье?

Покупательница скандальной квартиры придет в студию программы "Пусть говорят". Выпуск с ее участием можно посмотреть на Первом канале в 19:45 по московскому времени. 
3

Как Лурье попала в "квартирный" скандал с Долиной и что о нем известно?

Летом 2024 года москвичка купила у народной артистки квартиру в московском районе Хамовники. За пятикомнатное жилье она заплатила 112 млн рублей. Однако позже Долина объявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с требованием вернуть ей право собственности на квартиру. Закон встал на сторону артистки и разрешил ей не возвращать деньги покупательнице. Так Полина Лурье осталась без крупной суммы и жилья, что вызвало широкий общественный резонанс.
Пользователи соцсетей начали массово "отменять" Ларису Долину, а коллеги по шоу-бизнесу жестко раскритиковали ее. Например, певица Слава заявила, что из-за созданного артисткой прецедента не может спокойно продать свою квартиру и вынуждена проходить множество разных проверок. 
4

Суд пересмотрел "дело Долиной – Лурье". Кому досталась квартира?

16 декабря 2025 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд. На время разбирательств право собственности на квартиру осталось за Полиной Лурье – именно она числится в Росреестре как владелица жилья.
Московский городской суд пересмотрит иск Лурье, в котором она требует выселить Долину из спорной квартиры.
5

Кто такая Полина Лурье?

Полина Лурье родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Как выяснили СМИ, отец Полины – видная фигура в сфере IT, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1 – крупнейшем системном интеграторе России.

В 2012 году Лурье окончила МГУ им. Ломоносова по специальности "Социология". По данным журналистов, она работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов. В 2024 году москвичка стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью.

Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье и родила от него сына. Евгений также работает в компании "КАДФло". Кроме того, у него есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

"Эффектно и по делу". Эксперты оценили решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

Наблюдатели считают, что разбирательство вокруг скандальной жилплощади напоминает "марлезонский балет"
НОВОСТИОбщество
Россия громкое дело Знаменитости

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:17:09 17-12-2025

Судя по возрасту П.Собачкиной, её трудовой стаж едва ли превышает дюжину лет, в течение которых "бедняга" ухитрилась скопить 112 млн на покупку квартиры у Долиной. Это каким же образом удалось? Не пила и не ела, что ли, "вкалывая" за десятерых и откладывая по 'лимону' ежемесячно? - вот какие вопросы должен был бы задать "потерпевшей" Верховный суд, резонно усомнившись в чистоте нажитого ею капитала!

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:03 17-12-2025

Гость (18:17:09 17-12-2025) Судя по возрасту П.Собачкиной, её трудовой стаж едва ли прев... А какое ваше, песье, дело до того как она денег получила? М.б. ей бабушка гробовые/похоронные отдала. У полиции вопросов нет? Насколько знаю, нет. Значит бабло не криминальное. Вот и вы, засуньте свой любопытный язык, где собаки нюхают друг друга.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:28:49 17-12-2025

Моё мнение, нужен закон, что в подобных случаях квартиру отдавать продавцу. Покупателю же вернуть деньги должно Государство. Тогда Государство найдет способы выявления мошенников и предотвращения вывода денег из страны.
А пока люди беззащитны со всех сторон.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:45:53 17-12-2025

Ага, государство найдет способы помочь долиными и соловьевым, хапнувшему и потерявшему недвигу в буржуазной стране, а народ перебьётся.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:22 17-12-2025

Закон встал на сторону артистки= это как? Вычислил мошенников и наказал? (Вор должен.. )

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:49 18-12-2025

предложении Долиной вернуть покупательнице деньги -- ну так по закону и должно быть. Этой норме две тысячи лет, она еще в римском праве была, понятие ничтожной сделки

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров