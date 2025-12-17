Что за заявление сделает Полина Лурье о скандале с квартирой и где его можно посмотреть?
Покупательница спорной квартиры впервые нарушит молчание
17 декабря 2025, 15:34, ИА Амител
Полина Лурье, покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной, впервые выскажется о скандале на всю страну. Она станет гостьей телепрограммы "Пусть говорят", где ситуацию вокруг жилья в Хамовниках ранее комментировала сама певица.
Что скажет Лурье о громком деле с участием народной артистки и где можно посмотреть ее заявление – в материале amic.ru.
Что за заявление сделает Полина Лурье?
«Впервые в студии появится покупатель жилья – Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки», – анонсировал телеканал.
Судя по всему, речь идет о предложении Долиной вернуть покупательнице деньги за жилье в Хамовниках.
Где и когда смотреть заявление Полины Лурье?
Как Лурье попала в "квартирный" скандал с Долиной и что о нем известно?
Суд пересмотрел "дело Долиной – Лурье". Кому досталась квартира?
Кто такая Полина Лурье?
Полина Лурье родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Как выяснили СМИ, отец Полины – видная фигура в сфере IT, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1 – крупнейшем системном интеграторе России.
В 2012 году Лурье окончила МГУ им. Ломоносова по специальности "Социология". По данным журналистов, она работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов. В 2024 году москвичка стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью.
Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье и родила от него сына. Евгений также работает в компании "КАДФло". Кроме того, у него есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.
18:17:09 17-12-2025
Судя по возрасту П.Собачкиной, её трудовой стаж едва ли превышает дюжину лет, в течение которых "бедняга" ухитрилась скопить 112 млн на покупку квартиры у Долиной. Это каким же образом удалось? Не пила и не ела, что ли, "вкалывая" за десятерых и откладывая по 'лимону' ежемесячно? - вот какие вопросы должен был бы задать "потерпевшей" Верховный суд, резонно усомнившись в чистоте нажитого ею капитала!
18:54:03 17-12-2025
Гость (18:17:09 17-12-2025) Судя по возрасту П.Собачкиной, её трудовой стаж едва ли прев... А какое ваше, песье, дело до того как она денег получила? М.б. ей бабушка гробовые/похоронные отдала. У полиции вопросов нет? Насколько знаю, нет. Значит бабло не криминальное. Вот и вы, засуньте свой любопытный язык, где собаки нюхают друг друга.
18:28:49 17-12-2025
Моё мнение, нужен закон, что в подобных случаях квартиру отдавать продавцу. Покупателю же вернуть деньги должно Государство. Тогда Государство найдет способы выявления мошенников и предотвращения вывода денег из страны.
А пока люди беззащитны со всех сторон.
19:45:53 17-12-2025
Ага, государство найдет способы помочь долиными и соловьевым, хапнувшему и потерявшему недвигу в буржуазной стране, а народ перебьётся.
23:52:22 17-12-2025
Закон встал на сторону артистки= это как? Вычислил мошенников и наказал? (Вор должен.. )
07:52:49 18-12-2025
предложении Долиной вернуть покупательнице деньги -- ну так по закону и должно быть. Этой норме две тысячи лет, она еще в римском праве была, понятие ничтожной сделки