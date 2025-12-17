Покупательница спорной квартиры впервые нарушит молчание

17 декабря 2025, 15:34, ИА Амител

Полина Лурье (справа) с адвокатом в суде / Фото: Baza

Полина Лурье, покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной, впервые выскажется о скандале на всю страну. Она станет гостьей телепрограммы "Пусть говорят", где ситуацию вокруг жилья в Хамовниках ранее комментировала сама певица.

Что скажет Лурье о громком деле с участием народной артистки и где можно посмотреть ее заявление – в материале amic.ru.

1 Что за заявление сделает Полина Лурье? Как сообщает Первый канал , в телеэфире Лурье выскажется о ситуации вокруг резонансной сделки с Ларисой Долиной, которая продала ей свою квартиру. «Впервые в студии появится покупатель жилья – Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки», – анонсировал телеканал. Судя по всему, речь идет о предложении Долиной вернуть покупательнице деньги за жилье в Хамовниках.

2 Где и когда смотреть заявление Полины Лурье? Покупательница скандальной квартиры придет в студию программы "Пусть говорят". Выпуск с ее участием можно посмотреть на Первом канале в 19:45 по московскому времени.

3 Как Лурье попала в "квартирный" скандал с Долиной и что о нем известно? Летом 2024 года москвичка купила у народной артистки квартиру в московском районе Хамовники. За пятикомнатное жилье она заплатила 112 млн рублей. Однако позже Долина объявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд с требованием вернуть ей право собственности на квартиру. Закон встал на сторону артистки и разрешил ей не возвращать деньги покупательнице. Так Полина Лурье осталась без крупной суммы и жилья, что вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей начали массово "отменять" Ларису Долину, а коллеги по шоу-бизнесу жестко раскритиковали ее. Например, певица Слава заявила, что из-за созданного артисткой прецедента не может спокойно продать свою квартиру и вынуждена проходить множество разных проверок.

4 Суд пересмотрел "дело Долиной – Лурье". Кому досталась квартира? 16 декабря 2025 года Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд. На время разбирательств право собственности на квартиру осталось за Полиной Лурье – именно она числится в Росреестре как владелица жилья. Московский городской суд пересмотрит иск Лурье, в котором она требует выселить Долину из спорной квартиры.