В России предложили ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет

Евгений Машаров также выступил за блокировку WhatsApp* и регулирование ИИ

17 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предложил ввести в России ограничение на доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Свою инициативу он озвучил в беседе с РИА Новости.

Ранее Машаров уже предлагал ввести обязательную паспортную идентификацию для доступа к онлайн-контенту с возрастной маркировкой "18+".

«Считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», – пояснил эксперт.

В пакет мер по цифровой безопасности он также включил:

  • блокировку онлайн-игр, если их производители откажутся зарегистрироваться в российской юрисдикции;

  • полную блокировку мессенджера WhatsApp*;

  • рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

По мнению Машарова, эти шаги должны быть частью комплексной политики по настройке доступа к контенту для защиты детей.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», – заключил он.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

13:07:04 17-12-2025

Члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгения Машарова, проверить нужна на вменяемость и психическое состояние.
Короче, в дурку на опыты его.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость- гостю

14:33:20 17-12-2025

Гость (13:07:04 17-12-2025) Члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспер... А в Австралии уже запретили и ничего не случилось.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:39 17-12-2025

гость- гостю (14:33:20 17-12-2025) А в Австралии уже запретили и ничего не случилось....
Слышал звон, да не знаешь, где он!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:08 17-12-2025

Всё запретить
Оставить тетрис и волка с яйцами

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:00 17-12-2025

как это скажется на развитии общества будущего? на развитии детей? какой опыт в других странах? по опыту Китая или США? как в других странах?? просто брякнуть - это одно. это должно быть взвешаннейшим решением с соц.исследованиями, чтобы без социальных забастовок и тд

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
я

13:30:38 17-12-2025

Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Австралия. И я, как мама двоих детей, один из которых подросток, только за. Вы видели детские школьные чаты в ватсап? сплошные маты, идиотские, в т.ч. порнографические видео. То же самое в соцсетях. И да, порнуха - еще не самое страшное. Вербовка для терактов, призывы к убийствам и самоубийствам, распространение запрещенных веществ и т.д. Никакой "родительский контроль", фильтр контента в тех же ТГ каналах не работает. Мы, родители, к сожалению, никак не можем на это повлиять, кроме полного запрета гаджетов или блокировки интернета. Что тоже не вариант в современном мире. Призывы дам в белых пальто "заниматься детьми" работают только с детсадовцами и младшими школьниками. Проблема должна решаться на уровне государства.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:07 17-12-2025

я (13:30:38 17-12-2025) Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Ав... Ну если детишки ваши такие вами лично не воспитанные, так причем же здесь вацап то?)) это ж не он в ваших чатах матерится то😉 детишечки и на остановках ОТ матерятся так, что уши порой вянут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:18 17-12-2025

Гость (14:18:07 17-12-2025) Ну если детишки ваши такие вами лично не воспитанные, так п... Лично мои детишечки лично мною воспитаны как надо. Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родители не занимаются? Они так то в школу ходят. И стоят на тех же остановках. И в мессенджерах общаются. Мне с ними в тайгу уехать?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:44 17-12-2025

я (13:30:38 17-12-2025) Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Ав... Ну и что дальше? Как видите развитие событий? Запретят им игры и соцсети, пойдут на улицу дебоширить, а родители на работе, следить некогда. Хотите всплеск подростковой преступности? Будете потом жаловаться, что дети шарятся по улицам.И не нужно сравнивать маленькую Австралию и нас.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:03 17-12-2025

Гость (15:38:44 17-12-2025) Ну и что дальше? Как видите развитие событий? Запретят им иг...
Сотни поколений жили как-то без соцсетей.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

13:55:59 17-12-2025

В Австралии с 10 декабря 2025 года вступает в силу первый в мире полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет, который приведет к деактивации более 1 млн аккаунтов в TikTok, Snapchat, YouTube, X, Facebook и Instagram, Reddit, Threads и Twitch. Платформы обязаны удалить существующие профили подростков и заблокировать регистрацию новых, используя обязательные технологии подтверждения возраста — от проверки документов и видеоселфи до анализа поведения аккаунтов.

Так что вполне могут и у нас запретить, как в "цивилизованном" мире.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:59 17-12-2025

ыть (13:55:59 17-12-2025) В Австралии с 10 декабря 2025 года вступает в силу первый в ... Надо подождать и посмотреть, чем всё кончится.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:52 17-12-2025

Я за то чтоб вообще смартфоны не давать детям. Простые кнопочные ДА

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:19:12 17-12-2025

Запретить...доведут эти гаджеты до цугундера.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:50 17-12-2025

Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родители не------- оградить от идиотиков?)) а чем они лучше тех идиотиков, если с удовольстаием лезут в эти матерные чаты? Вот я не знаю ни одного матерного чата, потому что не шарюсь по помойкам)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:14 17-12-2025

Гость (14:50:50 17-12-2025) Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родит... Очень надеюсь, что Вы взрослый человек и способны фильтровать информацию. Дети, к сожалению, не всегда могут, в силу возраста.
Хотя, сильно сомневаюсь, Что у Вас есть дети школьного возраста, ибо не знаете, о чем говорите

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:48 17-12-2025

А как же уроки которые передают в месенгере учетиля, неужто все вернется к бумажным дневникам?
Электронный дневник не предлагать, там задания для отчетности публикуют такие какие надо, учатся дети параллельно, в нашей школе эта система не работает. г.Барнаул, школа №50.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:34 17-12-2025

Гость (15:04:48 17-12-2025) А как же уроки которые передают в месенгере учетиля, неужто ... у нас в началке бумажные дневники. это ОЧЕНЬ удобно. Педагог немолодая, но грамотная. В средней школе уже сложнее.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:41 17-12-2025

Так то идея здравая, я только за, только как это контролироваться будет

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:37 17-12-2025

Гость (15:42:41 17-12-2025) Так то идея здравая, я только за, только как это контролиров... РКН, пусть трудятся....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:56 17-12-2025

Гость (14:32:18 17-12-2025) Лично мои детишечки лично мною воспитаны как надо. Проблема ... они у вас порно смотрят в группах или кто??

  0 Нравится
Ответить
