В России предложили ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет
Евгений Машаров также выступил за блокировку WhatsApp* и регулирование ИИ
17 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предложил ввести в России ограничение на доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Свою инициативу он озвучил в беседе с РИА Новости.
Ранее Машаров уже предлагал ввести обязательную паспортную идентификацию для доступа к онлайн-контенту с возрастной маркировкой "18+".
«Считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», – пояснил эксперт.
В пакет мер по цифровой безопасности он также включил:
блокировку онлайн-игр, если их производители откажутся зарегистрироваться в российской юрисдикции;
полную блокировку мессенджера WhatsApp*;
рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.
По мнению Машарова, эти шаги должны быть частью комплексной политики по настройке доступа к контенту для защиты детей.
«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», – заключил он.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
Члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгения Машарова, проверить нужна на вменяемость и психическое состояние.
Короче, в дурку на опыты его.
14:33:20 17-12-2025
Гость (13:07:04 17-12-2025) Члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспер... А в Австралии уже запретили и ничего не случилось.
14:57:39 17-12-2025
гость- гостю (14:33:20 17-12-2025) А в Австралии уже запретили и ничего не случилось....
Слышал звон, да не знаешь, где он!
13:09:08 17-12-2025
Всё запретить
Оставить тетрис и волка с яйцами
13:24:00 17-12-2025
как это скажется на развитии общества будущего? на развитии детей? какой опыт в других странах? по опыту Китая или США? как в других странах?? просто брякнуть - это одно. это должно быть взвешаннейшим решением с соц.исследованиями, чтобы без социальных забастовок и тд
13:30:38 17-12-2025
Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Австралия. И я, как мама двоих детей, один из которых подросток, только за. Вы видели детские школьные чаты в ватсап? сплошные маты, идиотские, в т.ч. порнографические видео. То же самое в соцсетях. И да, порнуха - еще не самое страшное. Вербовка для терактов, призывы к убийствам и самоубийствам, распространение запрещенных веществ и т.д. Никакой "родительский контроль", фильтр контента в тех же ТГ каналах не работает. Мы, родители, к сожалению, никак не можем на это повлиять, кроме полного запрета гаджетов или блокировки интернета. Что тоже не вариант в современном мире. Призывы дам в белых пальто "заниматься детьми" работают только с детсадовцами и младшими школьниками. Проблема должна решаться на уровне государства.
14:18:07 17-12-2025
я (13:30:38 17-12-2025) Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Ав... Ну если детишки ваши такие вами лично не воспитанные, так причем же здесь вацап то?)) это ж не он в ваших чатах матерится то😉 детишечки и на остановках ОТ матерятся так, что уши порой вянут.
14:32:18 17-12-2025
Гость (14:18:07 17-12-2025) Ну если детишки ваши такие вами лично не воспитанные, так п... Лично мои детишечки лично мною воспитаны как надо. Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родители не занимаются? Они так то в школу ходят. И стоят на тех же остановках. И в мессенджерах общаются. Мне с ними в тайгу уехать?
15:38:44 17-12-2025
я (13:30:38 17-12-2025) Между прочим, с аналогичными инициативами выступают США и Ав... Ну и что дальше? Как видите развитие событий? Запретят им игры и соцсети, пойдут на улицу дебоширить, а родители на работе, следить некогда. Хотите всплеск подростковой преступности? Будете потом жаловаться, что дети шарятся по улицам.И не нужно сравнивать маленькую Австралию и нас.
16:00:03 17-12-2025
Гость (15:38:44 17-12-2025) Ну и что дальше? Как видите развитие событий? Запретят им иг...
Сотни поколений жили как-то без соцсетей.
13:55:59 17-12-2025
В Австралии с 10 декабря 2025 года вступает в силу первый в мире полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет, который приведет к деактивации более 1 млн аккаунтов в TikTok, Snapchat, YouTube, X, Facebook и Instagram, Reddit, Threads и Twitch. Платформы обязаны удалить существующие профили подростков и заблокировать регистрацию новых, используя обязательные технологии подтверждения возраста — от проверки документов и видеоселфи до анализа поведения аккаунтов.
Так что вполне могут и у нас запретить, как в "цивилизованном" мире.
20:22:59 17-12-2025
ыть (13:55:59 17-12-2025) В Австралии с 10 декабря 2025 года вступает в силу первый в ... Надо подождать и посмотреть, чем всё кончится.
14:00:52 17-12-2025
Я за то чтоб вообще смартфоны не давать детям. Простые кнопочные ДА
14:19:12 17-12-2025
Запретить...доведут эти гаджеты до цугундера.
14:50:50 17-12-2025
Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родители не------- оградить от идиотиков?)) а чем они лучше тех идиотиков, если с удовольстаием лезут в эти матерные чаты? Вот я не знаю ни одного матерного чата, потому что не шарюсь по помойкам)
15:54:14 17-12-2025
Гость (14:50:50 17-12-2025) Проблема в том, как оградить их от идиотиков, которыми родит... Очень надеюсь, что Вы взрослый человек и способны фильтровать информацию. Дети, к сожалению, не всегда могут, в силу возраста.
Хотя, сильно сомневаюсь, Что у Вас есть дети школьного возраста, ибо не знаете, о чем говорите
15:04:48 17-12-2025
А как же уроки которые передают в месенгере учетиля, неужто все вернется к бумажным дневникам?
Электронный дневник не предлагать, там задания для отчетности публикуют такие какие надо, учатся дети параллельно, в нашей школе эта система не работает. г.Барнаул, школа №50.
15:56:34 17-12-2025
Гость (15:04:48 17-12-2025) А как же уроки которые передают в месенгере учетиля, неужто ... у нас в началке бумажные дневники. это ОЧЕНЬ удобно. Педагог немолодая, но грамотная. В средней школе уже сложнее.
15:42:41 17-12-2025
Так то идея здравая, я только за, только как это контролироваться будет
20:24:37 17-12-2025
Гость (15:42:41 17-12-2025) Так то идея здравая, я только за, только как это контролиров... РКН, пусть трудятся....
22:19:56 17-12-2025
Гость (14:32:18 17-12-2025) Лично мои детишечки лично мною воспитаны как надо. Проблема ... они у вас порно смотрят в группах или кто??