В России предложили ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет

Евгений Машаров также выступил за блокировку WhatsApp* и регулирование ИИ

17 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе Евгений Машаров предложил ввести в России ограничение на доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Свою инициативу он озвучил в беседе с РИА Новости.

Ранее Машаров уже предлагал ввести обязательную паспортную идентификацию для доступа к онлайн-контенту с возрастной маркировкой "18+".

«Считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», – пояснил эксперт.

В пакет мер по цифровой безопасности он также включил:

блокировку онлайн-игр, если их производители откажутся зарегистрироваться в российской юрисдикции;

полную блокировку мессенджера WhatsApp*;

рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

По мнению Машарова, эти шаги должны быть частью комплексной политики по настройке доступа к контенту для защиты детей.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», – заключил он.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России