К зимней сказке. Как на Алтае отремонтировали дорогу к Лебединому озеру

В этом году привели в порядок участок трассы к озеру Светлому

17 декабря 2025, 14:10, ИА Амител

Дорога к озеру Светлому / Фото: Минтранс Алтайского края

Путешествие к озеру Светлому (также известному как Лебединое), которое является популярным местом для зимних прогулок среди местных жителей и туристов, стало более комфортным и безопасным благодаря проведенным ремонтным работам в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В этом году специалисты Юго-Восточного ДСУ обновили два ключевых участка, ведущих к уникальному озеру, куда каждую зиму прилетают лебеди.

Первый участок длиной 5 км находится на автомобильной дороге Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай в Советском районе. На отрезке с 12 по 17 км были проведены работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия, укладке новых слоев асфальтобетона, нанесению разметки и установке знаков. Общая стоимость ремонта составила 107 млн рублей. В следующем году работы продолжатся, и будет обновлено еще 6 км дороги.

Второй участок был отремонтирован также в Советском районе на трассе Советское – Урожайное – Шульгин Лог, длина которого составляет 2 км (с 10 по 12 км). Здесь выполнены аналогичные работы: снятие старого покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Стоимость ремонта составила около 55 млн рублей. В 2026 году планируется продолжение работ с расширением участка на 5 км.

Ремонт этих дорог способствует улучшению транспортной доступности региона и развитию туризма.