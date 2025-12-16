НОВОСТИНаука и образование

Вдыхание собственных газов может улучшить работу мозга и предотвратить болезнь Альцгеймера

В организме человека сероводород вырабатывается естественным образом и участвует в регуляции клеточных процессов

16 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Плохо пахнет / Запах / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Плохо пахнет / Запах / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ученые заявили, что сероводород – газ с характерным запахом тухлых яиц, который в небольших количествах вырабатывается в организме человека, – может играть защитную роль для мозга и снижать риск развития болезни Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи Медицинского центра Джонса Хопкинса, опубликовавшие результаты работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании говорится, что сероводород участвует во внутриклеточной передаче сигналов и способен защищать стареющие нейроны от дегенеративных изменений. По словам доцента медицинского центра и соавтора работы Бинду Пола, полученные данные подтверждают связь между процессами старения, нейродегенерацией и действием газообразных молекул, таких как сероводород.

«Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах, у которых моделировали симптомы болезни Альцгеймера. Животным вводили соединение NaGYY, которое медленно высвобождает сероводород в организме. Спустя 12 недель у мышей оценили память и двигательные функции. Результаты показали улучшение когнитивных и моторных показателей примерно на 50% по сравнению с контрольной группой. Мыши, получавшие соединение, были более активными и лучше справлялись с тестами на память», – говориться в журнале.

Исследователи отмечают, что в организме человека сероводород вырабатывается естественным образом и участвует в регуляции клеточных процессов. С возрастом его уровень снижается, что может способствовать накоплению тау-белка в нейронах. Избыточное связывание тау приводит к образованию патологических скоплений, нарушающих передачу сигналов между нервными клетками и вызывающих их гибель, что, в свою очередь, связано с ухудшением памяти, когнитивных и двигательных функций.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет не о прямом медицинском совете, а о фундаментальных механизмах, которые в перспективе могут лечь в основу новых подходов к профилактике и терапии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что лишенный сна мозг запускает процессы глубокой очистки не во сне, а прямо во время бодрствования.

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Врач назвал ранние симптомы Альцгеймера, которые все игнорируют

Трудности с речью и дезориентация являются главными признаками болезни
НОВОСТИЗдоровье

Наука Ученые

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

06:12:12 17-12-2025

Плюс подорожник и кора дуба

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:54:24 17-12-2025

Гость (06:12:12 17-12-2025) Плюс подорожник и кора дуба... С такими ценами на лекарства, и лечение, это нас и ожидает! 😎😳

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:07 17-12-2025

Сергей (07:54:24 17-12-2025) С такими ценами на лекарства, и лечение, это нас и ожидает! ... вы не в компе сидите а работайте!! может вылезете из нищеты

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:15 17-12-2025

Делаю так два раза в день, спина перестала болеть.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:04 17-12-2025

Да, подагра и мигрень тоже ушли

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:16:30 17-12-2025

что только в новостях не увидишь

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:39 17-12-2025

Раньше при простуде дышали над горячей картошкой под полотенцем или одеялом. Теперь при Альцгеймере надо..... что же это товарищи получается? ...))))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:52 17-12-2025

А вдыхая чужие забираешь его силу и здоровье

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

20:26:14 17-12-2025

А когда-то говорили, что солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Эта информация устарела?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:28 17-12-2025

Фу, блин!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров