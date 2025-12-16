Вдыхание собственных газов может улучшить работу мозга и предотвратить болезнь Альцгеймера

В организме человека сероводород вырабатывается естественным образом и участвует в регуляции клеточных процессов

Ученые заявили, что сероводород – газ с характерным запахом тухлых яиц, который в небольших количествах вырабатывается в организме человека, – может играть защитную роль для мозга и снижать риск развития болезни Альцгеймера. К таким выводам пришли исследователи Медицинского центра Джонса Хопкинса, опубликовавшие результаты работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании говорится, что сероводород участвует во внутриклеточной передаче сигналов и способен защищать стареющие нейроны от дегенеративных изменений. По словам доцента медицинского центра и соавтора работы Бинду Пола, полученные данные подтверждают связь между процессами старения, нейродегенерацией и действием газообразных молекул, таких как сероводород.

«Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах, у которых моделировали симптомы болезни Альцгеймера. Животным вводили соединение NaGYY, которое медленно высвобождает сероводород в организме. Спустя 12 недель у мышей оценили память и двигательные функции. Результаты показали улучшение когнитивных и моторных показателей примерно на 50% по сравнению с контрольной группой. Мыши, получавшие соединение, были более активными и лучше справлялись с тестами на память», – говориться в журнале.

Исследователи отмечают, что в организме человека сероводород вырабатывается естественным образом и участвует в регуляции клеточных процессов. С возрастом его уровень снижается, что может способствовать накоплению тау-белка в нейронах. Избыточное связывание тау приводит к образованию патологических скоплений, нарушающих передачу сигналов между нервными клетками и вызывающих их гибель, что, в свою очередь, связано с ухудшением памяти, когнитивных и двигательных функций.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет не о прямом медицинском совете, а о фундаментальных механизмах, которые в перспективе могут лечь в основу новых подходов к профилактике и терапии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

