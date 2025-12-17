T2 запустила мобильную связь в самом северном населенном пункте России

Теперь местные жители могут общаться с родными и пользоваться онлайн-сервисами

Базовая станция в Диксоне / Фото: T2

Компания T2 обеспечила мобильную связь для жителей поселка Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае. С этого момента 300 местных жителей смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом.

Диксон, расположенный за Полярным кругом, находится в 500 километрах к северу от Норильска и Дудинки. Поселок разделен на материковую и островную части, которые соединены проливом. Это одна из самых труднодоступных и удаленных точек России, где климат крайне суровый. Зимой температура опускается ниже -40°C, а полярная ночь длится несколько месяцев, что делает развитие инфраструктуры в регионе особенно сложным.

Для решения задачи по обеспечению связи T2 установила две базовые станции – по одной в каждой части поселка. Это оборудование поддерживает стандарты связи 2G и 4G, что дает возможность не только совершать звонки, но и пользоваться мобильным интернетом. Из-за отсутствия волоконно-оптических линий связи на Таймыре станции пришлось подключить к сети через спутниковый канал, что потребовало применения специализированного оборудования и точной настройки в условиях Крайнего Севера.

Теперь жители Диксона смогут поддерживать связь с родными и близкими в других регионах страны, а также получать доступ к важным удаленным сервисам, таким как онлайн-образование и медицинская помощь.

«Доставить оборудование в Диксон – уже задача со звездочкой: базовые станции везли на барже по Енисею из Красноярска, а наши инженеры добирались по воздуху, им пришлось ждать летной погоды больше двух недель, чтобы попасть в поселок. Монтаж и настройку оборудования проводили в экстремальных погодных условиях, завершив работы уже во время полярной ночи», – сказал технический директор макрорегиона "Сибирь" Т2 Евгений Картузов.По его словам, подключение самого северного населенного пункта страны к мобильной связи – важный шаг для развития инфраструктуры Арктики и равного доступа к связи для всех ее жителей. Теперь люди смогут безопасно и удобно обмениваться информацией и красивыми пейзажами с "большой землей".

Запуск связи в Диксоне – часть программы T2 по развитию связи в отдаленных и труднодоступных регионах России. С начала 2025 года оператор уже построил и ввел в эксплуатацию базовые станции в десяти поселках на севере Красноярского края.

