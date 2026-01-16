НОВОСТИПроисшествия

Бельмесево и Сибирскую Долину подключили к электричеству по резервной схеме

Также на месте работают газовщики

16 января 2026, 14:05, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru
Электроснабжение в пригородных поселках Барнаула восстановлено к 10:40 утра 16 января, информирует городская администрация со ссылкой на ПАО "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго".

«В настоящее время все жители сел <…> запитаны по оперативно созданной резервной схеме. Для обеспечения временного электроснабжения объектов инфраструктуры (магазины) также перераспределяются резервные источники снабжения электроэнергией», – говорится в сообщении.

Специалисты осматривают линии электропередачи, проверяют сети и оборудование на подстанции "Лебяжье". В восстановительных работах участвуют девять бригад: 34 человека и 14 единиц техники. В сетевой компании подчеркивают, что работы будут вестись до полного восстановления нормальной схемы электроснабжения.

Из-за отключения электроэнергии сбои произошли и с газоснабжением. К устранению проблем привлечены газовые службы.

В свою очередь, сотрудники районной администрации ходят по домам, проверяют в них температуру. Для контроля на место выехал и глава района Дмитрий Попов.

Напомним, ночью 16 января произошло аварийное частичное отключение электроэнергии в селах Бельмесево (микрорайоны Сибирская Долина и Радужный) и Конюхи.

Барнаул авария

Комментарии 3

Avatar Picture
ДМВ

14:40:27 16-01-2026

А что произошло со штатной схемой ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алтайкрайэнерго

16:43:35 16-01-2026

ДМВ (14:40:27 16-01-2026) А что произошло со штатной схемой ?... Многодетные кабель тиснули. В целях обеспечения решения суда.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:48 16-01-2026

Дай Бог вам сил, мужики! В такие морозы работаете!

  14 Нравится
Ответить
