100 организаций Алтайского края участвуют в проекте по улучшению производительности труда

Компании внедряют бережливые технологии

18 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Санаторий "Алтайский замок" / Фото с сайта санатория

Санаторий "Алтайский замок" стал сотым участником федерального проекта "Производительность труда" (входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика") в Алтайском крае. Это третий санаторий региона, который внедряет методы бережливого производства. Присоединение "Алтайского замка" подчеркивает растущий интерес сферы гостеприимства к мероприятиям, направленным на повышение эффективности и качества обслуживания.

Санатории края активно включаются в проект, что стало возможным благодаря расширению сферы туризма в федеральный проект с середины прошлого года, сказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев. До этого к проекту присоединились санатории "Родник Алтая" и "Алтай-West" ("Алтай-Вест").

"В настоящее время рассматривается еще ряд заявок от других представителей сферы туризма, что свидетельствует о растущем интересе и востребованности таких инициатив", – подчеркнул чиновник.

Санаторий "Алтайский замок" начнет внедрение принципов бережливого производства с экспертами Регионального центра компетенций, что позволит улучшить ресурсоэффективность и развить навыки проектного управления у сотрудников.

Напомним, возможность участвовать в проекте есть у компаний, работающих в базовых несырьевых отраслях экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки принимают через сайт производительность.рф или по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Проект поддерживает АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", который предоставляет методологическое и экспертное сопровождение на всех этапах.