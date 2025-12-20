В Госдуме раскритиковали идею запрета "Тайного Санты"
Депутаты уверены, что в ней нет ничего плохого
20 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В Государственной Думе подвергли критике предложение о запрете новогодней игры "Тайный Санта" в России, подчеркнув отсутствие в ней негативного подтекста. Об этом заявила глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Она отметила, что "Тайный Санта" – это гражданская инициатива, не подлежащая регистрации ни в Министерстве юстиции, ни в Роскомнадзоре. По ее мнению, игра представляет собой народную традицию, и дискуссии о названии излишни: важно, чтобы люди обменивались подарками.
Анатолий Вассерман, также являющийся членом комитета по просвещению, назвал идею запрета игры нецелесообразной. Он указал на то, что Святой Николай, известный как Санта-Клаус в немецкой транскрипции, почитается всеми христианами. Он добавил, что нет необходимости в переименовании всего, что с ним связано, и выразил недоумение по поводу возмущения западным названием.
18:06:58 21-12-2025
И вот эти "люди", так сказать, отказываются принимать законопроект о "честных ценах" (ценники со стоимостью за 1 кг), но зато недавно приняли закон, который усложняет возврат некачественного товара. Рад, что что есть важные вопросы, которые нужно обсуждать.
Гордость и патриотизм рождаются в душе моей в такие моменты
09:10:41 22-12-2025
а что это за игра которую мне хотят запретить ?