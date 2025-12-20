В Госдуме раскритиковали идею запрета "Тайного Санты"

Депутаты уверены, что в ней нет ничего плохого

20 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Дед Мороз / Фото из архива amic.ru

В Государственной Думе подвергли критике предложение о запрете новогодней игры "Тайный Санта" в России, подчеркнув отсутствие в ней негативного подтекста. Об этом заявила глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она отметила, что "Тайный Санта" – это гражданская инициатива, не подлежащая регистрации ни в Министерстве юстиции, ни в Роскомнадзоре. По ее мнению, игра представляет собой народную традицию, и дискуссии о названии излишни: важно, чтобы люди обменивались подарками.

Анатолий Вассерман, также являющийся членом комитета по просвещению, назвал идею запрета игры нецелесообразной. Он указал на то, что Святой Николай, известный как Санта-Клаус в немецкой транскрипции, почитается всеми христианами. Он добавил, что нет необходимости в переименовании всего, что с ним связано, и выразил недоумение по поводу возмущения западным названием.