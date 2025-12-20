В Новосибирске девочку затравили за "стукачество и предательство"

Отец ребенка утверждает, что его дочь начали унижать, потому что она "сдала подруг"

Житель Новосибирска Павел выразил обеспокоенность по поводу преследования его десятилетней дочери в учебном заведении Кировского района.

Мужчина рассказал корреспонденту "КП-Новосибирск", что однажды Маша* зашла в магазин, где случайно встретила своих одноклассниц – Полину* и Галю*. Девочка расплачивалась за кофе, а ее подруги в это время выбирали различные сладости. После покупки Маша предложила им вместе отправиться в школу. Однако те девочки, набрав еще больше угощений, ушли в зону, не просматриваемую камерами, и спрятали их в свои рюкзаки. Не дождавшись их, Маша пошла в школу одна.

В классе учительница обнаружила у Полины рюкзак, полный конфет, и встретилась вечером с ее мамой. Дочка оказалась рядом и услышала разговор взрослых о конфетах Полины. Маша не удержалась и сказала: "Я знаю, они их украли в магазине". Педагог вызвала девочек, и они стали перекладывать вину на нее: "Нет, это она сделала, и нам дала".

Вечером учительница поделилась этой историей с Павлом, и он решил выяснить все обстоятельства. На следующий день он вместе с дочерью отправился в магазин. Директор предоставил запись с камер видеонаблюдения, которая показала, что Маша* не брала конфеты, а ее одноклассницы действительно украли много сладостей. Отец сообщил учительнице, что Маша не совершала кражу, и девочки лгут о ней. Учительница пообещала разобраться в ситуации, это произошло в последний учебный день перед каникулами. Спустя полтора года конфликт разгорелся с новой силой.

«Меня ни разу не вызывали в школу по этому поводу. Месяц назад дочь вернулась домой и пожаловалась, что ее обозвали предательницей. В классе появилась новая учительница, и Полина* заявила на весь класс: "У нас с Машей конфликт, из-за того что она нас предала". Учительница поддержала ее, заявив, что "предательство – это плохо". Новая учительница знала только версию этих девочек и их матерей. По их словам, во всем виновата моя дочь: якобы это она подговорила их воровать конфеты, указала на слепую зону в магазине, а затем сама пошла к директору магазина и сдала их», – рассказал Павел "КП-Новосибирск.

По словам отца, в тот же день одноклассницы создали группу в социальных сетях, куда добавили нескольких учеников и Машу, и начали писать оскорбления. Отец заступился за дочь на родительском собрании, после чего одна из матерей заявила ему:

«Моя дочь имеет полное право ненавидеть вашу дочь за предательство. Все было совсем не так, Маша* подтолкнула девочек к воровству, а сама пошла к директору и выдала их», – сказала женщина Павлу после собрания.

Машу невзлюбила большая часть класса: сначала ее портфель был испорчен рисунками, пенал был рассыпан по парте, а в рюкзак набросали стружку от карандашей. Девочка жаловалась учительнице на Полину и Галю, однако те утверждали, что невиновны, и в доказательство показывали мусор в своих рюкзаках. На прошлой неделе ситуация стала невыносимой:

«Эти девочки оскорбляли Машу, толкали ее и провоцировали: у ребенка до сих пор остались синяки. Они подстрекали других детей оскорблять и унижать ее. Один мальчик даже плюнул ей в суп или что-то кинул. Я объяснил ситуацию его родителям, и мальчик извинился перед всем классом. Другие девочки тоже признали правоту Маши, а Поля и Галя начали враждовать и с ними», – рассказывает Павел.

Отец продолжил настаивать на невиновности своей дочери и правильности ее поступка. Он связался с директором магазина и прежней учительницей, которые подтвердили его слова. Он также разговаривал с родителями других детей, и некоторые из них поддержали Машу. В результате девочек вызвали на беседу к школьному психологу.

По словам Павла, он написал заявление на имя директора школы, но в проведении проверки было отказано. Тогда мужчина опубликовал свою историю в одном из местных сообществ в интернете, после чего началось разбирательство. Директор школы утверждает, что никакого преследования ребенка не было.

«Сейчас примерно половина класса стала относиться к дочери нормально. Она тоже не сдалась и дает отпор обидчикам. Девочки пожали друг другу руки, а Поле пригрозили переводом в другой класс в случае повторения конфликта с Машей. Однако девочки продолжают настаивать на своей версии событий и не признают, что оклеветали мою дочь. Я считаю, что конфликт просто временно утих. Я буду добиваться того, чтобы обидчицы извинились перед всем классом. Обращаться в полицию я не планирую», – заключил Павел.

