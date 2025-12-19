"Я стараюсь не вмешиваться". Яркие цитаты с прямой линии Владимира Путина

Президент обсуждал серьезные вопросы, однако порой делал это с юмором

Цитаты Владимира Путина с прямой линии 2025 года / amic.ru

19 декабря в Москве состоялась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина. В новом формате мероприятие проходит уже в третий раз. Четыре с половиной часа президент отвечал на вопросы граждан и журналистов. А вопросов в этом году прислали более трех миллионов (в прошлом году, кстати, было больше 2 млн обращений).

Владимир Путин рассказал о развитии российской экономики, ходе специальной военной операции, росте цен на продукты, поддержке многодетных семей и многом другом. Больше информации в нашем сюжете: "Прямая линия с Владимиром Путиным".