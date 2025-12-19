"Я стараюсь не вмешиваться". Яркие цитаты с прямой линии Владимира Путина
Президент обсуждал серьезные вопросы, однако порой делал это с юмором
19 декабря 2025, 20:47, ИА Амител
Цитаты Владимира Путина с прямой линии 2025 года / amic.ru
19 декабря в Москве состоялась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина. В новом формате мероприятие проходит уже в третий раз. Четыре с половиной часа президент отвечал на вопросы граждан и журналистов. А вопросов в этом году прислали более трех миллионов (в прошлом году, кстати, было больше 2 млн обращений).
Владимир Путин рассказал о развитии российской экономики, ходе специальной военной операции, росте цен на продукты, поддержке многодетных семей и многом другом. Больше информации в нашем сюжете: "Прямая линия с Владимиром Путиным".
22:39:35 19-12-2025
а моё послание потомкам было бы таким: "Не проклинайте нас, поймите, как нам было тяжело".
Так было бы искренно.
12:08:59 20-12-2025
гость (22:39:35 19-12-2025) а моё послание потомкам было бы таким: "Не проклинайте нас,... Да, большинству было тяжко, а меньшинству благоденствие.
12:06:03 20-12-2025
Спектакль готовился целый год, поэтому имел такой успех.