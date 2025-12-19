Какой оптимальный маршрут выбрать для доставки грузов из Китая в Россию?

Рассмотрим два популярных направления: Северный морской путь и железнодорожный транзит

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

В 2025 году вопрос доставки грузов из Китая в Россию окончательно перестал быть техническим и стал стратегическим. Бизнесу приходится выбирать не просто маршрут, а устойчивую модель поставок. На этом фоне чаще всего сравнивают два направления – Северный морской путь (СМП) и железнодорожный транзит через сухопутные коридоры.

Северный морской путь

СМП привлекает прежде всего географией. Он позволяет сократить морское плечо между портами Китая и европейской частью России, минуя перегруженные южные маршруты. Государственные инвестиции и развитие арктической инфраструктуры сделали его заметно более практичным, чем еще пять-семь лет назад.

Ключевые особенности СМП:

сокращение расстояния по сравнению с традиционными морскими маршрутами;

высокая грузовместимость судов;

перспективность для массовых и сырьевых грузов;

зависимость от навигационного сезона и ледовой обстановки.

При этом даже в 2025 году СМП остается маршрутом, требующим точного планирования и опытного логистического сопровождения. Именно поэтому компании все чаще обращаются к специализированным операторам, таким как transitllc.ru, которые работают на стыке морских и наземных решений.

Железнодорожный транзит

Железнодорожные маршруты Китай – Россия за последние годы стали основой контейнерного транзита. Они менее подвержены погодным факторам и обеспечивают стабильные сроки доставки, что критично для товаров с высокой оборачиваемостью.

Преимущества ж/д транзита:

прогнозируемые сроки доставки;

круглогодичная доступность;

удобство для сборных и контейнерных грузов;

развитая сеть терминалов и хабов.

Однако у железной дороги есть и ограничения: пропускная способность погранпереходов, зависимость от графиков и более высокая стоимость на единицу груза по сравнению с морем.

Экономика и сроки

Если сравнивать маршруты напрямую, то СМП выигрывает в масштабах и потенциальной себестоимости, а железная дорога – в скорости и управляемости процессов. В реальности выбор все чаще зависит не от одного параметра, а от совокупности факторов:

типа груза;

срочности поставки;

конечного региона доставки в России;

допустимых логистических рисков.

