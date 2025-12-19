Инициатива в руках России. Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Глава государства заявил, что Москва готова и хочет решать конфликт на Украине мирным путем

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что пока Россия не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. При этом он подчеркнул, что Москва готова и хочет завершить конфликт мирными средствами. Об этом российский лидер сказал в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года.

Также президент РФ рассказал о ситуации на фронте. С его слов, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, а стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в их руки.

«Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива, перешла в руки российских Вооруженных сил», – добавил глава государства.

Владимир Путин отметил, что российские войска активно действуют на Южно-Лиманском направлении. Кроме того, под контролем ВС РФ 50% Константиновки и Димитрова. Быстрыми темпами по Запорожской области движется группировка "Восток". Также президент РФ уточнил, что более 50% Гуляйполя находится под контролем отечественных войск.