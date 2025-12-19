Путин: семьи с детьми смогут получать налоговый вычет с 2026 года

Глава государства заявил, что нынешних мер поддержки для этой категории россиян недостаточно

19 декабря 2025, 18:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии

В России с 2026 года будут действовать новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря 2025 года.

Одной из них глава государства назвал получение налогового вычета.

Российский лидер отметил, что нынешних мер поддержки семей с детьми недостаточно и властям предстоит усовершенствовать эту систему.