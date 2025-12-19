НОВОСТИПолитика

Путин: семьи с детьми смогут получать налоговый вычет с 2026 года

Глава государства заявил, что нынешних мер поддержки для этой категории россиян недостаточно

19 декабря 2025, 18:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии
Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии

В России с 2026 года будут действовать новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря 2025 года.

Одной из них глава государства назвал получение налогового вычета.

Российский лидер отметил, что нынешних мер поддержки семей с детьми недостаточно и властям предстоит усовершенствовать эту систему.

«Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно. Но что делать? Мы будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться», – отметил Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Общение Владимира Путина с народом. Прямая трансляция

Президент будет отвечать на вопросы жителей страны и журналистов
