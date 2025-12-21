До -11. О погоде в Барнауле 21 декабря

Ожидаются небольшие осадки

21 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае 21 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от -6 до -12 градусов. Ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.