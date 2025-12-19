НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле в доме на улице Христенко неизвестные похитили счетчики воды

Жильцы обратились в управляющую компанию, но получили ответ, что она не несет ответственности за кражи в подъездах

19 декабря 2025, 20:15, ИА Амител

В Барнауле украли счетчики воды / Фото: "Инцидент Барнаул"

В новом жилом доме на улице Христенко в Барнауле произошло массовое хищение счетчиков горячей и холодной воды, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам жительницы дома, кражи произошли в ночь на 18 декабря. Несмотря на то, что дверцы щитков с приборами учета были закрыты, злоумышленники смогли их вскрыть и похитить приборы учета.

Жильцы обратились с жалобой в управляющую компанию "Венета". В ответе, опубликованном жительницей, в УК заявили:

«Мы вас всех предупреждали, кому не нужны счетчики, снимайте и убирайте. Ответственности мы не несем».

Также, по ее словам, начальник службы безопасности объяснил, что один охранник не может уследить за всем домом.

Анна отмечает, что подобные кражи ранее происходили в соседних домах (№ 3 и № 7 по ул. Христенко), но обращения жителей в полицию и управляющую компанию не привели к результатам, и преступления продолжились.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:22:57 19-12-2025

А какой смысл снимать б/у счётчик без паспорта? Работы по демонтажу тоже денег стоит. Местного сантехника трясите.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:26:49 20-12-2025

Зачем???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

13:27:06 20-12-2025

Musik (09:26:49 20-12-2025) Зачем??? ... Пара- тройка счётчиков- латуни на пузырь

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:23 20-12-2025

ДМВ (13:27:06 20-12-2025) Пара- тройка счётчиков- латуни на пузырь ... На Христенко прости господи живут люди, у которых на "пузырь" есть денежка и не одна.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:40:46 20-12-2025

Гость (15:52:23 20-12-2025) На Христенко прости господи живут люди, у которых на "пузырь... посмотрела на карту и возник вопрос:
а они там живут добровольно и за свои деньги? Оо

  1 Нравится
Ответить
