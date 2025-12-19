В Барнауле в доме на улице Христенко неизвестные похитили счетчики воды
Жильцы обратились в управляющую компанию, но получили ответ, что она не несет ответственности за кражи в подъездах
19 декабря 2025, 20:15, ИА Амител
В новом жилом доме на улице Христенко в Барнауле произошло массовое хищение счетчиков горячей и холодной воды, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам жительницы дома, кражи произошли в ночь на 18 декабря. Несмотря на то, что дверцы щитков с приборами учета были закрыты, злоумышленники смогли их вскрыть и похитить приборы учета.
Жильцы обратились с жалобой в управляющую компанию "Венета". В ответе, опубликованном жительницей, в УК заявили:
«Мы вас всех предупреждали, кому не нужны счетчики, снимайте и убирайте. Ответственности мы не несем».
Также, по ее словам, начальник службы безопасности объяснил, что один охранник не может уследить за всем домом.
Анна отмечает, что подобные кражи ранее происходили в соседних домах (№ 3 и № 7 по ул. Христенко), но обращения жителей в полицию и управляющую компанию не привели к результатам, и преступления продолжились.
21:22:57 19-12-2025
А какой смысл снимать б/у счётчик без паспорта? Работы по демонтажу тоже денег стоит. Местного сантехника трясите.
09:26:49 20-12-2025
Зачем???
13:27:06 20-12-2025
Musik (09:26:49 20-12-2025) Зачем??? ... Пара- тройка счётчиков- латуни на пузырь
15:52:23 20-12-2025
ДМВ (13:27:06 20-12-2025) Пара- тройка счётчиков- латуни на пузырь ... На Христенко прости господи живут люди, у которых на "пузырь" есть денежка и не одна.
19:40:46 20-12-2025
Гость (15:52:23 20-12-2025) На Христенко прости господи живут люди, у которых на "пузырь... посмотрела на карту и возник вопрос:
а они там живут добровольно и за свои деньги? Оо