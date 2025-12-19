Общение Владимира Путина с народом. Прямая трансляция

Президент будет отвечать на вопросы жителей страны и журналистов

19 декабря 2025, 16:02, ИА Амител

Президент России Владимир Путин подводит итоги 2025 года. На этот раз прямую линию вновь объединили с большой пресс-конференцией.

Общение главы государства с жителями страны и журналистами продлится, предположительно, четыре часа. Судя по программам передач, федеральные телеканалы заложили под прямой эфир три часа – с 12:00 до 15:00 по московскому времени, однако в предыдущие годы президент общался с народом дольше.

Наиболее популярной темой обращений россиян стала социальная политика – на нее приходится 20% всех вопросов.

Также большая часть вопросов касается государства и общества, инфраструктуры (11%), жилищных проблем (10%), экономики (9%), здравоохранения и ЖКХ (по 7%). Вопросы по СВО составляют 8% от общего числа обращений.