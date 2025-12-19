"Мы жили не напрасно". Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям

Этот текст президент России положил бы в капсулу времени

Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям, которое положил бы в капсулу времени. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента России 19 декабря 2025 года.

Российский лидер отметил, что нынешние поколения самоотверженно решали задачи, которые ставило перед ними время.

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками. Мы жили как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, работали, сражались и старались решить проблемы, которые ставило перед нами время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если у вас в руках наше послание, значит, вы чувствовали себя частью нашего потока времени. Это значит, что мы жили не напрасно, и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы. Мы желаем, чтобы ваши дети, внуки и правнуки гордились вами так, как мы гордились нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Владимир Путин.