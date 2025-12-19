"Мы жили не напрасно". Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям
Этот текст президент России положил бы в капсулу времени
19 декабря 2025, 20:12, ИА Амител
Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям, которое положил бы в капсулу времени. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента России 19 декабря 2025 года.
Российский лидер отметил, что нынешние поколения самоотверженно решали задачи, которые ставило перед ними время.
«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками. Мы жили как все, везде и всегда нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, работали, сражались и старались решить проблемы, которые ставило перед нами время. Мы думали о будущем, думали о вас. Если у вас в руках наше послание, значит, вы чувствовали себя частью нашего потока времени. Это значит, что мы жили не напрасно, и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы. Мы желаем, чтобы ваши дети, внуки и правнуки гордились вами так, как мы гордились нашими отцами, дедами и прадедами», – сказал Владимир Путин.
21:47:31 19-12-2025
разочарование полное от этой прямой линией
журналисты перестали быть журналистами, блогеры какие-то
а это послание будущему - трэш.
11:52:49 20-12-2025
гость (21:47:31 19-12-2025) разочарование полное от этой прямой линиейжурналисты пер... Когда не сменяемость, то свита играет в угоду короля. Живая вода попав в болото, становится не живой.
22:20:57 19-12-2025
Капсулу с таким же посланием можно было вложить в 1985 году, например. Что произошло далее, мы все знаем - вычеркнули 70 лет.. Или не так?
13:45:30 20-12-2025
а моё послание потомкам было бы такое: "Не проклинайте нас, поймите, как нам было трудно"
20:16:56 20-12-2025
гость (13:45:30 20-12-2025) а моё послание потомкам было бы такое: "Не проклинайте нас, ...
Нас за что проклинать? За то, что у одного куку случилось?
15:47:50 20-12-2025
….они жили как все ,они думали о нас …вообщем через 200 лет в России будет рай .Как это все знакомо мне ,а мне уже 75 годик от Рождества Христова и чего я за свою жизнь только не слышал ,что будущее поколение буде жить при коммунизме и каждой семье по квартире ,а Чубайс на фантики по две аж волги пообещал ,это уже не смешно ,жаль .