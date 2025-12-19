Стало известно, когда выгоднее всего взять отпуск в 2026 году

Самым невыгодным стал январь

19 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Наиболее предпочтительным месяцем для отпуска в 2026 году для жителей России станет июль, в то время как январь окажется наименее выгодным. Об этом сообщил "Газете.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, общее количество рабочих будней в 2026-м останется на уровне 2025 года и составит 247 дней. Отдых, включая выходные и праздники, займет 118 дней. Однако распределение рабочих дней по месяцам претерпит незначительные изменения. Январь будет месяцем с наименьшим количеством рабочих дней (15).

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2025 году, хотя тогда в январе было 17 рабочих дней. В список месяцев с небольшим числом рабочих дней также войдут февраль (19), май (19) и ноябрь (20). Наибольшее количество рабочих дней ожидается в июле (23). В 2025 году два месяца могли похвастаться аналогичным показателем: июль и октябрь (по 23 рабочих дня).