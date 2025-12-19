Ушла из жизни выдающийся барнаульский реставратор Наталья Тюкова

Ее последней работой был проект реставрации Торгового дома Сухова

Наталья Тюкова / Фото со страницы Александра Деринга во "ВКонтакте"

В среду, 17 декабря, ушла из жизни барнаульский инженер-реставратор I категории Наталья Тюкова. О печальном событии друзьям и знакомым с ее аккаунта сообщил сын покойной. Информацию подтвердил архитектор Александр Деринг.

«Наталья была очень добрым, при этом очень ответственным человеком. Свою последнюю работу, проект реставрации Торгового дома Сухова, она передала мне. Помню, как она упрашивала меня взять этот проект и довести его до конца», – написал Александр Деринг в соцсетях.

Он отметил, что не смог отказать коллеге в ее искренней просьбе. Работа была завершена, и теперь отреставрированный памятник архитектуры навсегда будет связан с именем Натальи Тюковой.

Наталья Михайловна Тюкова родилась 5 марта 1955 года. Окончив АлтГТУ им. И. И. Ползунова, она посвятила свою профессиональную жизнь НПЦ "Наследие", где работала, в том числе, заместителем директора. Получила звание "Почетный строитель России", была отмечена Демидовской премией за реставрацию Колыванской шлифовальной фабрики и заводской богадельни.

Напомним, в 2019 году была убита коллега Натальи Михайловны, директор НПЦ "Наследие" Любовь Никитина. Ее тело обнаружили в собственной квартире с ножевыми ранениями. Убийца в итоге получил 11 лет колонии строгого режима.