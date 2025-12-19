"Умоляла быстрее приехать". Сибирячка обвинила диспетчеров скорой в гибели мужа-сердечника
Скорая приехала лишь после потери сознания, мужчина уже не дышал
19 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Вдова из Новосибирской области Лариса Лихацкая обвиняет диспетчеров скорой помощи в смерти своего 60-летнего мужа Сергея, страдавшего хронической сердечной недостаточностью. По ее словам, медики проигнорировали срочный вызов, в результате чего мужчина умер до приезда бригады, сообщает "КП-Новосибирск".
"Я говорила, что муж сердечник, ему предстояла операция"
Трагедия произошла в ночь на 3 декабря 2023 года. У Сергея, который стоял в очереди на повторное шунтирование, резко поднялась температура до 39,2 градуса. Его жена Лариса сразу поняла опасность: для человека с больным сердцем такая лихорадка смертельно опасна.
«В 01:14 я стала дозваниваться в скорую помощь... Диспетчер это проигнорировала, я просила вызвать бригаду, в ответ диспетчер давала рекомендации: "натереть водкой", "дать парацетамол или аспирин», – вспоминает вдова.
Дома не было ни этих лекарств, ни возможности их купить – в их микрорайоне "Снегири", как позже выяснилось, не было круглосуточных аптек. Лариса трижды умоляла прислать врачей, но диспетчер лишь повторяла советы из учебника.
"В 02:22 Сергей уже не дышал"
Ситуация стала критической, когда мужчина потерял сознание. Лишь после четвертого звонка, в 02:30, вызов передали бригаде. Но было уже поздно.
«Скорая прибыла в 02:43, врачи не смогли реанимировать мужа», – говорит Лариса Петровна.
Согласно экспертизе, причиной смерти стал отек легких и головного мозга на фоне болезни сердца – состояние, требующее экстренного вмешательства. Страховая компания по ОМС позже подтвердила нарушение сроков оказания медицинской помощи.
Борьба в судах и спор о "водке"
Несмотря на заключение страховой, суды первой инстанции, а затем апелляционный и кассационный, отказали вдове в иске. Ключевым аргументом стало заключение экспертов о том, что смерть наступила из-за тяжести основного заболевания.
Лариса Лихацкая оспаривает и действия диспетчера. В суде эксперт заявил, что рекомендация "растирать водкой" соответствует учебникам. Женщина предоставила авторитетное "Руководство по скорой медицинской помощи", где четко указано: при таких симптомах обтирание спиртом запрещено, так как может ухудшить состояние.
Сейчас Лариса Лихацкая ждет даты заседания в Верховном суде РФ, надеясь на пересмотр дела.
«Если бы диспетчер была профессиональным специалистом, то оценила бы опасность и вызвала бригаду, тогда мужа могли бы спасти», – убеждена она.
23:31:12 19-12-2025
Логично, если бы не болел , то не умер бы
06:17:49 20-12-2025
Дома не было ни этих лекарств, ни возможности их купить--------- дома не было жаропонижающих, имея такого больного в возрасте?! Ну тут, как говорится, нечего на зеркало пенять.
09:23:27 20-12-2025
Гость (06:17:49 20-12-2025) Дома не было ни этих лекарств, ни возможности их купить-----... Тут полеуба медикаментов дома - и всякое бывает...
10:30:46 20-12-2025
Гость (06:17:49 20-12-2025) Дома не было ни этих лекарств, ни возможности их купить-----... В каком возрасте? Молодой мужчина. Если что, то на пенсию мужчины выходят в 65
11:17:24 20-12-2025
Он ждал повторного шунтирования...да это ребята уже полутруп. Так что нечего винить кого то. А таблетки от температуры надо иметь дома и нечего сваливать вину на других
18:38:54 20-12-2025
Нет, в данном конкретном случае человек умер, потому что диспетчер дура набитая, и что значит "Лишь после четвертого звонка, в 02:30, вызов передали бригаде. " А для чего тогда диспетчер нужен? Может, на коленях надо приползать и умолять принять вызов? Люди, вы мозги включите? У мужика просто отняли шанс выжить. И я не удивлюсь, что неграмотная дура выполняла негласный приказ не отправлять СП к людям с таким возрастом. Ну, мол, выживет и пусть, а нет, так бюджету лучше. Мне всё чаще кажется, что так и происходит.
18:53:32 20-12-2025
гость (18:38:54 20-12-2025) Нет, в данном конкретном случае человек умер, потому что дис... Главное верить во все что говорит лариса петровна. А она многое знает, когда, во сколько и почему затягивали передачу вызова. Ларисы петровны они такие.
00:14:51 21-12-2025
А вам, диспетчерам, оказывается вообще нельзя верить. Вам звонят, а вы, оказывается, вызовы не передаёте, но при этом всегда говорите, что машин не хватает, не успевают, а они и не знают, что вызов есть. Это вообще как называется? Убийство это называется.
00:32:15 22-12-2025
тетка с поавшенным аммиаком понапутала. 60 лет, больной -и нет лекарств дома?? ну тогда кто виноват-то?? дети были у мужика, чтоб озаботиться?