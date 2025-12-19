"Умоляла быстрее приехать". Сибирячка обвинила диспетчеров скорой в гибели мужа-сердечника

Скорая приехала лишь после потери сознания, мужчина уже не дышал

19 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вдова из Новосибирской области Лариса Лихацкая обвиняет диспетчеров скорой помощи в смерти своего 60-летнего мужа Сергея, страдавшего хронической сердечной недостаточностью. По ее словам, медики проигнорировали срочный вызов, в результате чего мужчина умер до приезда бригады, сообщает "КП-Новосибирск".

"Я говорила, что муж сердечник, ему предстояла операция"

Трагедия произошла в ночь на 3 декабря 2023 года. У Сергея, который стоял в очереди на повторное шунтирование, резко поднялась температура до 39,2 градуса. Его жена Лариса сразу поняла опасность: для человека с больным сердцем такая лихорадка смертельно опасна.

«В 01:14 я стала дозваниваться в скорую помощь... Диспетчер это проигнорировала, я просила вызвать бригаду, в ответ диспетчер давала рекомендации: "натереть водкой", "дать парацетамол или аспирин», – вспоминает вдова.

Дома не было ни этих лекарств, ни возможности их купить – в их микрорайоне "Снегири", как позже выяснилось, не было круглосуточных аптек. Лариса трижды умоляла прислать врачей, но диспетчер лишь повторяла советы из учебника.

"В 02:22 Сергей уже не дышал"

Ситуация стала критической, когда мужчина потерял сознание. Лишь после четвертого звонка, в 02:30, вызов передали бригаде. Но было уже поздно.

«Скорая прибыла в 02:43, врачи не смогли реанимировать мужа», – говорит Лариса Петровна.

Согласно экспертизе, причиной смерти стал отек легких и головного мозга на фоне болезни сердца – состояние, требующее экстренного вмешательства. Страховая компания по ОМС позже подтвердила нарушение сроков оказания медицинской помощи.

Борьба в судах и спор о "водке"

Несмотря на заключение страховой, суды первой инстанции, а затем апелляционный и кассационный, отказали вдове в иске. Ключевым аргументом стало заключение экспертов о том, что смерть наступила из-за тяжести основного заболевания.

Лариса Лихацкая оспаривает и действия диспетчера. В суде эксперт заявил, что рекомендация "растирать водкой" соответствует учебникам. Женщина предоставила авторитетное "Руководство по скорой медицинской помощи", где четко указано: при таких симптомах обтирание спиртом запрещено, так как может ухудшить состояние.

Сейчас Лариса Лихацкая ждет даты заседания в Верховном суде РФ, надеясь на пересмотр дела.