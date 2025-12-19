Путин допустил, что выпускников медвузов могут освободить от обязательной отработки

Президент отметил, что сейчас она носит мягкий характер, и выразил надежду, что со временем в такой мере не будет необходимости

19 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин допустил возможность отказа от обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Глава государства напомнил, что в советское время распределение было жестким, но сейчас ситуация изменилась:

«Даже те решения, которые приняты, носят мягкий, почти рекомендательный характер».

Суть текущих правил Путин объяснил так:

«Человек заканчивает вуз... Он просто должен отработать по специальности в учреждении, в котором действует система ОМС. Вот и все».

В то же время президент выразил надежду на дальнейшее смягчение правил:

«Наверное, будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать».

Таким образом, Путин обозначил вектор развития: от жесткого распределения через современную "мягкую" обязательную отработку в системе ОМС к возможному полному отказу от этой меры в будущем.