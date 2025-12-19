Путин допустил, что выпускников медвузов могут освободить от обязательной отработки
Президент отметил, что сейчас она носит мягкий характер, и выразил надежду, что со временем в такой мере не будет необходимости
19 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин допустил возможность отказа от обязательной отработки для выпускников медицинских вузов. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
Глава государства напомнил, что в советское время распределение было жестким, но сейчас ситуация изменилась:
«Даже те решения, которые приняты, носят мягкий, почти рекомендательный характер».
Суть текущих правил Путин объяснил так:
«Человек заканчивает вуз... Он просто должен отработать по специальности в учреждении, в котором действует система ОМС. Вот и все».
В то же время президент выразил надежду на дальнейшее смягчение правил:
«Наверное, будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать».
Таким образом, Путин обозначил вектор развития: от жесткого распределения через современную "мягкую" обязательную отработку в системе ОМС к возможному полному отказу от этой меры в будущем.
Играет в "доброго деда" ?
Надо сделать так, чтобы люди не боялись ехать в любое поселение, хоть большое, хоть маленькое. И должны быть уверены, что и в деревне им хватит на нормальную жизнь, если они будут нормально работать, пусть не так как в Москве, но достойно. А после отработке пусть уже сами решают. Хорошего врача по любому заберут куда получше. Но больницы должны быть оснащены как полагается, если лечить только зелёнкой и молитвой, то чему молодой врач может научиться? Возможности должны быть равными, по крайней мере к этому надо стремиться. Хотя... это не для нашей страны с зажравшейся Москвой и отдельным государством для чиновников и депутатов. Так будет вот это: «Даже те решения, которые приняты, носят мягкий, почти рекомендательный характер». А значит ничего не хотят они менять.