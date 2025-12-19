Депутат предложил ввести для американцев "русскую грин-карту"
Дмитрий Кузнецов считает, что это поможет американцам, покидающим США, получать вид на жительство в РФ без необходимости служить по контракту
19 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
В России может появиться аналог американской грин-карты – лотерея для граждан США, которые захотят покинуть "агрессивный блок НАТО". С такой идеей в интервью "Газете.ru" выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
Он предложил запустить программу розыгрыша вида на жительство в России для американцев. Победители такой лотереи получали бы право остаться в стране, не заключая обязательного контракта с Министерством обороны РФ.
В чем проблема сейчас?
Как пояснил депутат, сейчас иностранцы из западных стран, ищущие убежище в России по "702-му указу", получают только разрешение на временное пребывание. Чтобы остаться навсегда, они должны подписать контракт с Минобороны.
«Они сжигают мосты... Но остаться в России можно только через контракт с Минобороны», – отметил Кузнецов.
Программа "русской грин-карты", по его мнению, решила бы это противоречие. Победители лотереи сразу получали бы ВНЖ, минуя обязательную службу по контракту. Это позволило бы привлечь в Россию тех, кто "разделяет традиционные ценности" и хочет "натурализоваться", не требуя от них военной службы.
22:41:52 19-12-2025
Отбоя не будет от желающих!!! 😎😂😂😂😂😂
14:28:37 20-12-2025
Кому она сдалась эта ваша карта?
11:58:33 21-12-2025
"...лотерея для граждан США, которые ЗАХОТЯТ покинуть "агрессивный блок НАТО". - мдааа, чего я тоже в депутаты не пошел, легче, безответственнее, безопаснее и прибыльнее работы нет на свете, и вообще ничего не надо делать, даже башкой думать...