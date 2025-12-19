Путин: молодые ученые возвращаются из-за границы, не желая отдавать детей в западные школы
Глава государства ответил на вопрос журналистов о том, что сделать, чтобы молодые ученые у нас задерживались
19 декабря 2025, 17:40, ИА Амител
Российские ученые, которые раньше работали за рубежом, возвращаются обратно – из-за того что не хотят отдавать детей в западные школы. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска на прямой линии 19 декабря.
«Многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. Вопрос: почему вернулись? Во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности, но одна из главных причин: "Переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным". Ну, слава богу, у нас с вами на повестке дня защита традиционных ценностей», – рассказал президент.
В целом вопрос журналиста был о том, что делать, чтобы молодые ученые задерживались в России. Президент считает, что для этого уже сделано многое, поэтому ученые уже начали возвращаться.
«Здесь у нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальные услуги, надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый – человек, увлеченный своей работой. Для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это "что-либо другое" тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет», – сказал президент.
По его словам, постепенно все задачи будут выполнены. Одна из мер – система грантов, в том числе и мегагрантов.
«Кстати говоря, так называемые мегагрантники, то есть ученые очень высокого уровня, и наши, и зарубежные, которые работали в рамках этих мегагрантов, поставили перед нами вопрос на одной из встреч, прямо сказали, что нужно создать условия, для того чтобы молодые специалисты оставались у вас. Нужно создать им горизонт, чтобы они видели горизонт исследований, чтобы финансирование было не на полгода, не на два, не на три, а на большее, на пять и так далее. Мы это тоже сделали. И это способствует закреплению кадров».
Напомним, в пятницу, 19 декабря, с 12 часов по Москве проходит прямая линия с президентом, совмещенная с пресс-конференцией. Владимир Путин не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ. Мероприятие организовано в столичном Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Есть какая-то официальная статистика по уезжающим или возвращающимся ученым или это все такая же "правда" как остальное?
12:31:53 20-12-2025
Гость (18:04:50 19-12-2025) Есть какая-то официальная статистика по уезжающим или возвра... Испокон веков, если король сказал, то кто сможет его оспорить?
18:11:50 19-12-2025
Что за прелесть эти сказки!
14:01:55 20-12-2025
Из России уезжают лучшие специалисты. К нам же даже негры не хотят ехать.
18:57:51 20-12-2025
но одна из главных причин: "Переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным".
То есть, если бы не ювенальные проблемы, то фигу бы кто вернулся сюда из молодых учёных? И где здесь заслуга государства?
11:51:48 21-12-2025
гость (18:57:51 20-12-2025) но одна из главных причин: "Переживаем за наших детей, посыл... Странно, а в сша наоборот наши уехавшие местные школы хвалят (слежу за несколькими семьями в соц сетях, переписываемся даже), там дети навзрыд рыдают, когда заканчивают школу или когда каникулы долгие - обожают просто и саму учебу и своих учителей (там избивать и оскорблять учеников нельзя). Я уже не говорю, про то, как эти школы выглядят, какое обеспечение получают, питание, полное отсутствие поборов с родителей, вообще ничего не покупают к школе и для этого кредиты не берут, выдают ноутбуки ученикам на время учебы (если своего нет), выдают спортивную форму, спортивные залы и стадионы простой школы это уровень...вы простите, я даже не знаю как сказать и с чем сравнить. Просто там видно куда идут налоги и не жалко их платить, а что у нас? Я безмерно счастлив, что мои дети уже давно закончили нашу школу, сейчас бы я их туда не отправил...