Путин: молодые ученые возвращаются из-за границы, не желая отдавать детей в западные школы

Глава государства ответил на вопрос журналистов о том, что сделать, чтобы молодые ученые у нас задерживались

19 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Российские ученые, которые раньше работали за рубежом, возвращаются обратно – из-за того что не хотят отдавать детей в западные школы. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Новосибирска на прямой линии 19 декабря.

«Многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. Вопрос: почему вернулись? Во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности, но одна из главных причин: "Переживаем за наших детей, посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным". Ну, слава богу, у нас с вами на повестке дня защита традиционных ценностей», – рассказал президент.

В целом вопрос журналиста был о том, что делать, чтобы молодые ученые задерживались в России. Президент считает, что для этого уже сделано многое, поэтому ученые уже начали возвращаться.

«Здесь у нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальные услуги, надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый – человек, увлеченный своей работой. Для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это "что-либо другое" тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет», – сказал президент.

По его словам, постепенно все задачи будут выполнены. Одна из мер – система грантов, в том числе и мегагрантов.

«Кстати говоря, так называемые мегагрантники, то есть ученые очень высокого уровня, и наши, и зарубежные, которые работали в рамках этих мегагрантов, поставили перед нами вопрос на одной из встреч, прямо сказали, что нужно создать условия, для того чтобы молодые специалисты оставались у вас. Нужно создать им горизонт, чтобы они видели горизонт исследований, чтобы финансирование было не на полгода, не на два, не на три, а на большее, на пять и так далее. Мы это тоже сделали. И это способствует закреплению кадров».

Напомним, в пятницу, 19 декабря, с 12 часов по Москве проходит прямая линия с президентом, совмещенная с пресс-конференцией. Владимир Путин не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ. Мероприятие организовано в столичном Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.