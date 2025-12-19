Владимир Путин объявил, что с созданием Max Россия добилась полного цифрового суверенитета
По словам президента, наша страна стала третьей в мире, кто этого добился
19 декабря 2025, 19:57, ИА Амител
Владимир Путин в ходе своей прямой линии высказал мнение о создании в России национального мессенджера Max. Об этом его спросил главный технологический блогер страны Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он подчеркнул, что уже есть немало мессенджеров, которыми люди привыкли пользоваться. Поэтому и уточнил, обязательно ли было тратить ресурсы на создание собственного приложения.
Президент подчеркнул, что создание Max точно было не напрасным. По его словам, это был важный шаг, который привел страну к "полному цифровому суверенитету".
«Конечно, это было нужно. У нас, в принципе, были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. А теперь Россия добилась полного цифрового суверенитета. Мы стали одной из трех стран, кто этого добился: США, Китай и теперь мы. Есть ряд услуг, которые мы теперь можем оказывать нашим гражданам через Max. Через иностранные мессенджеры мы их оказывать не могли, в том числе и из соображений безопасности. Так что это был правильный шаг», – сказал Владимир Путин. Он также добавил, что конкуренция нужна всегда, в том числе и на рынке мессенджеров. По словам главы государства, ограничения, которые вводятся в отношении иностранных приложений, точно не несут цели нарушить честное соперничество.
«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном – в соблюдении российских законов. Политическое руководство стран, к которым они относятся, не давало им возможности соблюдать наши законы и ограничения. Этим и были вызваны замедления и прочие меры с нашей стороны», – пояснил президент.Он также заверил, что конкуренция среди мессенджеров на российском рынке обязательно сохранится и в будущем.
20:09:31 19-12-2025
На американском сервере?
21:35:50 19-12-2025
Ну наконец-то!!!
07:27:51 20-12-2025
создание Max точно было не напрасным --- конечно не было. Кто-то озолотился. А без государственной обязаловки им бы 3 калеки пользовались
12:21:29 20-12-2025
"Он также заверил, что конкуренция среди мессенджеров на российском рынке обязательно сохранится и в будущем."------------ Что будет в будущем, никто не знает. Строили СССР, а как все перевернулось.