Самым холодным будет понедельник, 22 декабря

19 декабря 2025, 15:50, ИА Амител

Зима. Мороз / Фото: amic.ru

Новая волна мощного похолодания накроет Алтайский край с 20 по 22 декабря. Местами также ожидают снег, усиление ветра и метели. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

«На выходных ожидается погода со снегом, небольшим и умеренной интенсивности, с усилением ветра местами до 18 м/с и метелями», – отметила специалист.

Так, в ночь на 20 декабря похолодает до -7...-12, местами до -18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов. 21 декабря ночные температуры составят -6...-11 градусов. В западных районах ожидается -17...-22 с похолоданием в течение дня.

Ночью 22 декабря в юго-восточных районах Алтайского края выпадет небольшой снег. Столбики термометров значительно опустятся: они достигнут отметок -25...-30, местами -35 градусов. По югу температура воздуха составит -19...-24 градуса. Днем снег накроет северо-западные районы, также местами пройдут метели. Ветер усилится до 15–18 м/с. По краю ожидается -7...-12, в восточных районах -14...-19 градусов.