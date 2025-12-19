Якутская журналистка переплавила серебряные ложки на украшения для встречи с Путиным
На пресс-конференцию с президентом она пришла в национальном костюме
19 декабря 2025, 16:48, ИА Амител
Журналистка из Якутии переплавила серебряные ложки на национальные украшения специально для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На пресс-конференции с главой государства, которая проходит 19 декабря, она предстала в традиционном якутском головном уборе "бастынга", с косоплетками и массивным нагрудным украшением. Журналистка пояснила происхождение своего наряда, отметив, что семейные ценности были переданы в музей, а для этого случая пришлось создать что-то новое.
«Это я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу сделали серебро», – рассказала она.
Напомним, в пятницу, 19 декабря, с 12 часов по Москве проходит прямая линия с президентом, совмещенная с пресс-конференцией. Владимир Путин не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ. Мероприятие организовано в столичном Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
17:19:58 19-12-2025
На днях в доме у шорского активиста Алексея Чиспиякова провели обыск, после того как на Форуме коренных народов ООН он поднял вопрос о положении коренных малочисленных народов в России, в том числе шорцев.
Наверное искали серебряные ложки.
17:23:34 19-12-2025
На сколько там лет, согласно классику, припасено?
17:33:29 19-12-2025
У меня серебряных нет. Только из голда...
Даже украситься нечем...
18:18:07 19-12-2025
"Бабушка добровольно сдала свои золотые сережки и обручальное кольцо, чтобы выплавить статую нашего дорогого отца нации - Туркменбаши..."
🤣🤣🤣🤣