Якутская журналистка переплавила серебряные ложки на украшения для встречи с Путиным

На пресс-конференцию с президентом она пришла в национальном костюме

19 декабря 2025, 16:48, ИА Амител

Журналистка из Якутии на пресс-конференции с Владимиром Путиным / Скриншот из видео Telegram-канала Shot

Журналистка из Якутии переплавила серебряные ложки на национальные украшения специально для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На пресс-конференции с главой государства, которая проходит 19 декабря, она предстала в традиционном якутском головном уборе "бастынга", с косоплетками и массивным нагрудным украшением. Журналистка пояснила происхождение своего наряда, отметив, что семейные ценности были переданы в музей, а для этого случая пришлось создать что-то новое.

«Это я сдала серебряные ложки, и наши ювелиры по весу сделали серебро», – рассказала она.

Напомним, в пятницу, 19 декабря, с 12 часов по Москве проходит прямая линия с президентом, совмещенная с пресс-конференцией. Владимир Путин не только ответит на вопросы, которые прислали ему россияне, но и пообщается с представителями СМИ. Мероприятие организовано в столичном Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.