"Нужно, чтобы это стало модным". Владимир Путин высказался о рождаемости в России
Глава государства заявил, что демографический прирост фиксируют в 25 регионах
19 декабря 2025, 18:51, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что рождение детей в стране "должно стать модным", и напомнил о мерах поддержки для семей. Об этом российский лидер сказал в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года.
Глава государства отметил, что с появлением ребенка семья не должна чувствовать снижения уровня достатка. Он напомнил, что от беременности и до 18 лет ребенка его родителям оказывают всю необходимую поддержку.
Владимир Путин подчеркнул, что России нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.
«Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача. <...> Нужно, конечно, чтобы это (рождение детей. – Прим. ред.) стало модным», – добавил он.
Также президент РФ заявил, что в 25 регионах страны уже наметился демографический прирост.
«Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, то многое получается, в том числе в такой непростой, но важной для страны сфере, как демография», – сказал российский лидер в ходе прямой линии.
19:29:39 19-12-2025
Ага , круто ездить рожать в ДАР, 300 км. А дома маленький, а муж на работе! Круто! Плюс дорога! Оптимизаторы молодцы , такие, придумали, сделали,а рождаемость падает почему то.
09:05:31 20-12-2025
рождаемость тогда повысится, когда внутренняя политика будет доминировать над внешней, когда благополучие граждан будет главным
09:25:56 20-12-2025
"Владимир Путин подчеркнул, что России нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину."------------------ Так надо беречь производителей.
14:05:58 20-12-2025
"Нужно, чтобы это стало модным". Это про рождаемость. Наверно ему текст писал Милонов.
21:13:06 20-12-2025
Всё это демогогия. А сколько детей у этих всех рекламщиков рождаемости? И какие доходы? Что ж они не рожают по 5 детей? И почему их дети не на СВО? Многие из них даже не живут здесь и не собираются.
16:44:37 21-12-2025
Я не понимаю: в чем задача? Тупо увеличить количество народонаселения или создать общество достойных людей, которые будут развивать науку, лечить людей, учить детей , создавать комфортное проживание максимальному количеству людей? Разумные люди рожают столько детей - сколько могут поставить на ноги и вывести в люди. Не надо оглядываться на наших бабушек и дедушек, у которых в семье было по 6-10 человек и все выросли полезными людьми. Они росли и учились в других условиях, в то время недопустимо было обматерить, а тем более ударить учителя, а теперь оказывается можно оговорить, обвинить в секс домогательстве и посадить , как определили под арест молоденькую учительницу за то что не дала 12-летнему негодяю. Никто не ведет статистику многодетных семей, а если бы вели, то увидели бы, что чаще всего многодетные семьи - это неблагополучные семьи и дети их этих семей, отнюдь не приносят пользу своему государству и обществу. Полагаю, что поощрение за качество воспитания должно преобладать над поощрением количества рожденных детей, тогда и количество нормальных семей увеличится, а соответственно увеличится и количество рождаемых детей в стабильных семьях в целом по стране.