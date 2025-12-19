"Нужно, чтобы это стало модным". Владимир Путин высказался о рождаемости в России

Глава государства заявил, что демографический прирост фиксируют в 25 регионах

19 декабря 2025, 18:51, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: скриншот из трансляции прямой линии

Президент России Владимир Путин заявил, что рождение детей в стране "должно стать модным", и напомнил о мерах поддержки для семей. Об этом российский лидер сказал в ходе прямой линии 19 декабря 2025 года.

Глава государства отметил, что с появлением ребенка семья не должна чувствовать снижения уровня достатка. Он напомнил, что от беременности и до 18 лет ребенка его родителям оказывают всю необходимую поддержку.

Владимир Путин подчеркнул, что России нужно добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

«Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2%. Это очень сложная задача. <...> Нужно, конечно, чтобы это (рождение детей. – Прим. ред.) стало модным», – добавил он.

Также президент РФ заявил, что в 25 регионах страны уже наметился демографический прирост.