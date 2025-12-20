В России появятся новые профессии

Среди них – коучи и IT-специалисты

20 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

С 2026 года в Российской Федерации официально вступят в силу новые профессиональные наименования. Росстандарт утвердил обновленную версию классификатора занятий, приходящую на смену старому изданию от 1994 года, сообщает ТАСС.

Общее количество включенных в реестр позиций приближается к десяти тысячам. В их числе профессии, получившие широкое распространение в современной сфере занятости: коучи, SMM-специалисты, авторы текстов, эксперты по искусственному интеллекту, инженеры аддитивных технологий и дизайнеры ландшафта.

Помимо прочего, классификатор содержит такие должности, как управляющий спа-салоном и сотрудник, отвечающий за социально-корпоративную политику. Это поспособствует унификации требований и названий в сфере труда.