В России появятся новые профессии
Среди них – коучи и IT-специалисты
20 декабря 2025, 18:35, ИА Амител
С 2026 года в Российской Федерации официально вступят в силу новые профессиональные наименования. Росстандарт утвердил обновленную версию классификатора занятий, приходящую на смену старому изданию от 1994 года, сообщает ТАСС.
Общее количество включенных в реестр позиций приближается к десяти тысячам. В их числе профессии, получившие широкое распространение в современной сфере занятости: коучи, SMM-специалисты, авторы текстов, эксперты по искусственному интеллекту, инженеры аддитивных технологий и дизайнеры ландшафта.
Помимо прочего, классификатор содержит такие должности, как управляющий спа-салоном и сотрудник, отвечающий за социально-корпоративную политику. Это поспособствует унификации требований и названий в сфере труда.
