В России появятся новые профессии

20 декабря 2025, 18:35, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

С 2026 года в Российской Федерации официально вступят в силу новые профессиональные наименования. Росстандарт утвердил обновленную версию классификатора занятий, приходящую на смену старому изданию от 1994 года, сообщает ТАСС.

Общее количество включенных в реестр позиций приближается к десяти тысячам. В их числе профессии, получившие широкое распространение в современной сфере занятости: коучи, SMM-специалисты, авторы текстов, эксперты по искусственному интеллекту, инженеры аддитивных технологий и дизайнеры ландшафта.

Помимо прочего, классификатор содержит такие должности, как управляющий спа-салоном и сотрудник, отвечающий за социально-корпоративную политику. Это поспособствует унификации требований и названий в сфере труда.

Гость

10:21:20 21-12-2025

А где же переворачиватель пингвинов!?
Всё уже, не нужны!?
Набрали уже?!

Ответить
Гость

18:56:27 21-12-2025

Коуч? Да это просто аферисты! Опять всю гадость с запада стащили? Своего реально ничего нет и не будет!

Ответить
Барнаулец

18:57:24 21-12-2025

Новая должность машинист барнаульского метро.=_

Ответить
Гость

03:07:23 25-12-2025

Гость (10:21:20 21-12-2025) А где же переворачиватель пингвинов!? Всё уже, не нужны!... Подыматель!))

Ответить
